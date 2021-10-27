Новосибирск вошел в рейтинг лучших городов мира для студентов

Новосибирск попал в топ-100 рейтинга лучших в мире городов для студентов. Рейтинг составляла британская консалтинговая компания Studee.

Компания Studee опубликовала рейтинг лучших городов мира для студентов. В исследовании учитываются такие показатели, как стоимость проживания и аренды жилья, скоростью интернета, количество университетов, которые входят в международные рейтинги. Также оценивается число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, уровень безопасности, свободы слова, а также качество и доступность продуктов питания в городе.

Лидерами списка оказались Токио (Япония), Мельбурн (Австралия), Сеул (Республика Корея), Квебек (Канада) и Аделаида (Австралия). Москва оказалась на 84 строчке рейтинга, Санкт-Петербург занял 98 место, Новосибирск — 99 место, Томск — 100 место.

Уточняется, что в Новосибирске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 230, 63 евро (около 18,5 тыс. рублей), проживание в городе оценивается в 337,75 евро (примерно 27 тыс. рублей).

Отметим, согласно исследованию, лучшим студенческим городом Европы признан Дублин (Ирландия). Он занимает в списке 13-ю строчку рейтинга.

«Решение о том, куда поступить в университет, является одним из важнейших решений, которые принимают молодые люди, получающие высшее образование. Мы создали индекс студенческих городов, чтобы определить лучшие города мира для студентов. Тот факт, что город является одним из самых популярных, не означает, что он лучший», — уточняют авторы исследования.

Напомним, летом текущего года научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал мировой рейтинг вузов QS World University Rankings-2022. Согласно результатам, Новосибирский государственный университет (НГУ) занял 246 место в топе вузов планеты. Рейтинг включил в себя 1,3 тыс. университетов мира.