«Кузбассразрезуголь» завершил разработку профстандартов за 2021 год

На предприятии сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь» сформирован новый государственный профессиональный стандарт (ГПС) – «Машинист буровой установки». Подготовка макета документа завершила большую работу по созданию госстандартов в 2021 году, которую проводила отраслевая рабочая группа под руководством угольной компании.

К формированию ГПС «Машинист буровой установки» для открытых горных работ специалисты отраслевой рабочей группы приступили после анализа аналогичного документа, уже действующего в строительной промышленности.

Основные параметры – технология ведения буровых работ и мощность используемого оборудования – в отраслях имеют существенные отличия, поэтому было принято решение о разработке отдельного профстандарта для горнодобывающей отрасли.

ГПС «Машинист буровой установки» для открытых горных работ состоит из двух блоков обобщенно-трудовых функций: геологоразведочное бурение и технологическое бурение.

«При создании этого профстандарта мы взяли за основу не повышение уровня квалификации от одной обобщенно-трудовой функции к другой, как в других документах, а направления, где в нашей отрасли используется буровые работы, – прокомментировала куратор отраслевой рабочей группы, начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова. – Это геологоразведка и «технология», так как машинисты буровых установок, хотя и работают на разных моделях, но их функции и действия практически совпадают».

Сейчас проект профстандарта «Машинист буровой установки» представлен в Ассоциацию «Общероссийское объединение работодателей угольной промышленности» (ОООРУП) для профессионально-общественного обсуждения предприятиями страны, ведущими добычу открытым способом. Ещё три сформированных в этом году документа находятся на разных стадиях согласования.

Напомним, разработка ГПС для работников угольной промышленности – одно из поручений президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года. Разработку документов возглавила компания «Кузбассразрезуголь», методическое сопровождение осуществляет ОАО «УГМК».