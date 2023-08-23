На смотровой площадке Кедровского разреза УК «Кузбассразрезуголь» установили самосвал БелАЗ грузоподъемностью 220 тонн. Теперь все гости, посещающие угольное предприятие в рамках промышленного туризма, смогут подняться на палубу карьерной техники и сделать памятные снимки. Информацией об этом поделилась пресс-служба КРУ.

«За последний год туристический поток на наше предприятие кратно увеличился, желающих ближе познакомиться с угледобычей с каждым месяцем становится все больше. Особый интерес у туристов вызывает карьерная техника. Поэтому мы приняли решение превратить недавно выведенный из эксплуатации самосвал в музейный экспонат, он доступен для всех наших гостей. Туристы своими глазами могут увидеть, на какой современной, безопасной и производительной технике работают наши горняки», — приводит пресс-служба слова директора Кедровского угольного разреза Юрия Гука.

Раньше гости угольного разреза могли увидеть большегрузную технику только в работе со смотровой площадки. Если позволял производственный цикл, самосвалы приезжали в туристическую зону и приветствовали посетителей гудком. Теперь же многотонный большегруз будет в постоянном доступе у туристов. В экскурсионный маршрут уже включена информация об истории этой техники. До того, как стать музейным экспонатом, БелАЗ прошел более 800 тыс. км под управлением горняков бригады Виктора Рябца.

Программа промышленного туризма на Кедровском угольном разрезе реализуется с 2021 года. Экскурсии на предприятие включены в региональный брендовый тур «Кузбасс. Огонь в сердце», утвержденный Ростуризмом. С начала этого года Кедровский разрез посетили более 300 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Иркутска, Красноярска, Омска, Владивостока, а также из Беларуси.

Ранее мы рассказывали о том, что Кедровский разрез в рамках специальной туристической программы посетили дети белорусских сотрудников «Кузбассразрезугля».