МТС обновила оборудование во всех районах Омска

После обновления базовых станций МТС в Омске мобильный интернет должен ускориться в среднем на 25%, причем не только в самом городе, но и в поселке Горячий ключ – об этом сообщил глава филиала МТС.

«За последний год интернет-трафик в Омске показал двукратный рост по сравнению с предыдущим годом, – отмечает директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. – Для того, чтобы обеспечить высокие скорости для наших абонентов в первом полугодии 2021 года мы провели модернизацию сети в городе и его пригороде. Теперь омичи смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях в любой точке города».

Новые базовые станции LTE также были установлены в историческом центре Омска — любимом месте отдыха горожан: вдоль пешеходной улицы Тарской, в скверах имени Дзержинского и 30-летия ВЛКСМ и вблизи Соборной площади. Это поможет избежать высоких нагрузок на сеть в этих районах в дни проведения городских праздничных мероприятий.

По слова Михаила Синюгина, развитие телеком инфраструктуры будет способствовать и внедрению проектов умного города: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

Также он отметил, что в ближайшие месяцы компания планирует сосредоточиться на апгрейде базовых станций в малых населенных пунктах Омской области.