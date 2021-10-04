На открытии международной научной конференции «ФОТОНИКА 2021» в Академгородке был продемонстрирован ряд новых отечественных тепловизоров, приборов ночного видения и других разработок в области оптических технологий.

Институт физики полупроводников им. Ржанова (ИФП) СО РАН относится к тем немногим научным учреждениям, где занимаются не только исследованиями, но и внедрением их результатов в производство. Новая разработка сразу рассматривается с заделом на мелкосерийное производство силами самого института, что позволяет преодолеть разрыв между наукой и производством, который сегодня является серьезной проблемой для российской экономики.

«Поэтому конференция «ФОТОНИКА», которую мы проводим раз в два года, вызывает большой интерес не только среди ученых, но и у наших промышленных партнеров», — отметил «Континенту Сибирь» директор ИФП СО РАН, академик РАН Александр Латышев.

Среди участников конференции – представители многих ведущих российских производителей микроэлектроники, а программа включает в себя не только обсуждение научных проблем, но и демонстрацию новых разработок «в материале».

Не стала исключением и эта конференция. Ее участникам были представлены малогабаритная тепловизионная камера для дальнего инфракрасного диапазона “Виктория-3РД-М” и тепловизионный канал для среднего инфракрасного диапазона с фотоприемником «Фотон». Оба прибора, по словам представителей института, не уступают французским аналогам (которые считаются мировым эталоном качества в этой области), но полностью разработаны отечественными учеными и состоят из комплектующих российского производства. Таким образом решается актуальная задача импортозамещения в этой области. Эти тепловизоры имеют широкий диапазон не только военного, но и гражданского применения: например, для техники, работающей в условиях плохой видимости (при тушении пожаров и т.п.), мониторинге лесных пожаров со спутников, или при поиске утечек тепла на инфраструктурных объектах.

В следующем году в институте рассчитывают произвести несколько десятков или даже сотен таких приборов своими силами. И одновременно – работают над созданием портативных, но столь же чувствительных моделей, чьи размеры и вес приближаются к обычному биноклю.

Другое важное направление исследований, проводимых в ИФП СО РАН – фотодиоды для однофотонных систем квантовой связи, которые обеспечивают абсолютную защищенность передаваемой информации. Физики Академгородка стали одними из мировых пионеров этой, только зарождающейся технологии. По словам Латышева, у нее большие перспективы применения, причем не только в сфере связи, но и для производства квантовых компьютеров. Результаты своей работы ученые на этой неделе покажут представителям Минпромторга РФ и в случае поддержки со стороны ведомства, надеются на следующей конференции «ФОТОНИКА» продемонстрировать уже готовый прибор, работающий по этой технологии.

На открытии конференции состоялось вручение академику РАН Александру Асееву золотой медали им. К.А. Валиева за выдающиеся заслуги в области микро- и наноэлектроники. Эту награду учредила Академия наук к 90-летнему юбилею академика Камиля Валиева, которого считают одним из основателей отечественной микроэлектроники. А академик Асеев стал ее первым лауреатом.