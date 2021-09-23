На заседании бизнес-клуба НГУЭУ обсудят, как найти ключевые точки привлечения прибыли через изучение клиентского опыта

29 сентября состоится первая в новом сезоне встреча бизнес-клуба Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). Ее тема — «Практика Customer Journey Map (CJM): как найти ключевые точки привлечения прибыли через изучение клиентского опыта?»

Спикером встречи выступит эксперт в области маркетинга, основатель маркетингового digital-агентства Fedotov Studio Павел Федотов. Он расскажет, что такое CJM, и как с ее помощью увеличить число новых клиентов, повысить уровень лояльности и долю повторных продаж, поделится опытом построения точек связи клиентского опыта и экономики компании, покажет, как разработать CJM для бизнеса

На мероприятие приглашают маркетологов, интернет-маркетологов, руководителей и собственников бизнеса.

Участники встречи смогут поделиться личным опытом работы с CJM, обсудить имеющиеся вопросы по теме, в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, завязать полезные знакомства, выиграть полезные презенты от бизнес-школы и партнеров.

Количество мест ограничено, регистрация на сайте.

Дата и время: 29 февраля 2021 г., 18.30-20.00

Место: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 53/1, 11 эт., ауд 1105

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (913) 003-92-65 (Евгения)

Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для профессиональных менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно. Павел Федотов — основатель маркетингового digital-агентства Fedotov Studio, спикер на программах MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ, преподаватель дисциплин «Контент в SMM» и «Риторика» в «Первой Академии Маркетинга»; автор программ обучающих оффлайн и онлайн-курсов (выпустил более 1900 студентов); организатор форумов и лекториев по маркетингу для предпринимателей, дизайнеров и маркетологов.

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