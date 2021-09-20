Завод «Сибит» рассчитывает за два года увеличить производительность на 20%

Завод «Сибит» (ГК «Главновосибирскстрой»), выпускающий стеновые блоки, панели перекрытий и перемычки для жилищного, коммерческого и промышленного строительства, вошел в национальный проект «Производительность труда». За счет участия в нацпроекте, к концу 2023 года на предприятии планируют на 20% увеличить производительность труда и нарастить долю высокомаржинальной армированной продукции.

Пилотным участком на заводе «Сибит» выбрано производство армированных изделий, в частности, армированной сетки. По словам директора завода «Сибит» Сергея Курдюкова, задача предприятия — увеличить долю высокомаржинальной армированной продукции на рынке Новосибирской области и соседних регионов, а также повысить маржинальную прибыль.

«Для компаний участие в национальном проекте – это, прежде всего, возможность за счет мер государственной поддержки внедрить инструменты бережливого производства, повысить эффективность производственных процессов, сократить издержки и повысить прибыльность предприятия, — рассказал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев. — К нацпроекту уже присоединилось 45 предприятий региона, которые реализуют свои проекты при поддержке экспертов Федерального и Регионального центров компетенций. На некоторых предприятиях в рамках проекта, объем выпускаемой продукции вырос на 50 %, а время протекания процессов сократилось на 40%. И мы видим, что заработало сарафанное радио, компании стремятся попасть в национальный проект, потому что это реально работает».

Сергей Курдюков отметил, что в числе первоочередных задач на пилотном участке – это повысить производительность труда, в том числе, за счет бережливых технологий и новой методологии оценки и управления показателями работы.

«Мы планируем нарастить выпуск армированных изделий в общем объеме производства по итогу 2023 года с 3 до 8% и в тоже время не уменьшить объем производства блоков. С помощью инструментов бережливого производства мы планируем сбалансировать процесс, не допустить уменьшения объема производства стеновых блоков. Общая производительность должна вырасти не менее чем на 20% к концу 2023 года», — пояснил директор завода.

Реализацию проекта на предприятии будут курировать эксперты Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда, который осуществляет адресную поддержку предприятий в рамках национального проекта.

«Проекты под управлением специалистов Регионального центра компетенций реализуются уже на шести новосибирских предприятиях, работающих в разных сферах. В конце августа РЦК успешно прошел сертификацию и подтвердил уровень профессионализма своих экспертов. Компании, которые уже вошли в нацпроект под кураторством новосибирских экспертов,прибылпоказывают отличные результаты. В следующем году РЦК предстоит удвоить количество собственных проектов на предприятиях», — добавил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Завод «Сибит» входит в группу компаний «Главновосибирскстрой». Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 420 тыс. м3 продукции в год. Объем производства в 2020 году составил около 400 тыс. м3 продукции. Завод «Сибит» производит и поставляет автоклавный газобетон: стеновые блоки, панели перекрытий, перемычки. Продукция компании реализуется не только в Новосибирской области, но и по всей Сибири. В частности, в Алтайском крае, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, Хакасии и Красноярском крае.