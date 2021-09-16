Новосибирские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании

Утром 16 сентября в два новосибирских суда и областное Управление Судебного департамента поступили сообщения о минировании зданий. Всех находящихся в помещениях эвакуировали, но сигналы оказались ложными.
Здания Железнодорожного и Октябрьского районных судов Новосибирска, а также Управления Судебного департамента региона эвакуировали 16 сентября из-за угрозы взрывов. Сообщения о минировании помещений поступили в 8 и 9 часов утра.
О происшествии сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента Новосибирской области.
«В ходе проведения необходимых мероприятий сотрудниками соответствующих ведомств было установлено, что сообщение является ложным», — рассказали в ведомстве.
С 11 утра учреждения работают в штатном режиме.
Напомним, в марте поступало сообщение о минировании мэрии Новосибирска.