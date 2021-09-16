Новосибирские суды эвакуировали из-за сообщений о минировании

Юлия Моисеева
 
Минирование суда
Фото предоставлено очевидцами

Утром 16 сентября в два новосибирских суда и областное Управление Судебного департамента поступили сообщения о минировании зданий. Всех находящихся в помещениях эвакуировали, но сигналы оказались ложными.

Здания Железнодорожного и Октябрьского районных судов Новосибирска, а также Управления Судебного департамента региона эвакуировали 16 сентября из-за угрозы взрывов. Сообщения о минировании помещений поступили в 8 и 9 часов утра.

О происшествии сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента Новосибирской области.

«В ходе проведения необходимых мероприятий сотрудниками соответствующих ведомств было установлено, что сообщение является ложным», — рассказали в ведомстве.

С 11 утра учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, в марте поступало сообщение о минировании мэрии Новосибирска.

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