В Новосибирске в отеле Marriott найден мертвым скульптор Игорь Самарин

В Новосибирске в отеле Marriott нашли мертвым скульптора Игоря Самарина, сообщила его сестра Анастасия Самарина в социальных сетях.

Скульптор Игорь Самарин умер в пятницу, 10 сентября. По данным Анастасии Самариной, тело ее брата нашли в отеле Marriott. По мнению девушки, смерть Игоря Самарина носит насильственный характер.

«Я обращаюсь к друзьям и всем тем, кто знал моего брата,<…> чтобы это убийство не осталось безнаказанным, чтобы это дело расследовали, почему молодой и талантливый парень был убит в центре города», — сказала Самарина.

На странице Игоря Самарина в социальной сети ВКонтакте сообщается, что прощание со скульптором состоится 13 сентября в похоронном доме ИМИ на Кропоткина. Похороны пройдут на Заельцовском кладбище.

Журналист «Континента Сибирь» позвонил в ГУ МВД России по Новосибирской области с целью подтвердить или опровергнуть информацию, однако в ведомстве попросили обратиться в Следственный комитет. Получить комментарий сестры Игоря Самарина также не удалось из-за похорон.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение», — сообщили журналисту «Континента Сибирь» в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Источники «Континента Сибирь» в силовых структурах пока не подтверждают, что смерть скульптора носит насильственный характер.

33-летний Игорь Самарин работал преподавателем в НГАУ на кафедре ботаники и ландшафтной архитектуры, был членом сборной Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе.

В числе работ скульптора — «Мемориал героев Великой Отечественной войны выпускников Новосибирского высшего военного командного училища», «Памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову», городские скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого, «Соболиные легенды» на улице Тимирязева и другие.