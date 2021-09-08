Новосибирские врачи удалили опухоль мозга пациенту, которому отказали в операции в Германии

Хирурги новосибирской клинки Мешалкина удалили опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в операции на родине, сообщается на сайте учреждения.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске провели операцию по удалению опухоли головного мозга 35-летнему гражданину Германии, которому отказали в хирургическом лечении в нескольких немецких клиниках, опасаясь сопряженных с операцией рисков.

Заболевание у пациента диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов. Врачи выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины.

«Вмешательство в данной зоне головного мозга сопряжено с риском необратимых неврологических изменений — полным или частичным отказом работы левых руки и ноги», — отмечается в сообщении.

В медицинских учреждениях Германии, куда обращался пациент, предложили сочетание лучевой терапии и химиотерапии в качестве альтернативы операции, однако такое лечение не избавило бы мужчину от эпилептических приступов.

Гражданин связался со специалистами клиники Мешалкина, в нейрохирургическом отделении которой проходят лечение более 150 пациентов с новообразованиями головного мозга.

«Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», — рассказал врач-нейрохирург Сергей Чернов.

Максимально безопасно удалить новообразование без повреждения окружающих тканей удалось также благодаря компьютерной навигационной системе (нейронавигации) и современным операционным микроскопам.

Специалисты удалили опухоль, избежав неврологических осложнений: функциональность конечностей сохранена, после операции был получен контроль за эпилептическими приступами, на которые жаловался пациент. Для профилактики рецидива возникновения опухоли, которая оказалась низкой степени злокачественности, мужчине потребуется курс лучевой и химиотерапии.