Опорный банк Ростеха принял участие в дискуссии по климату на «Технопроме»

В панельной дискуссии форума «Технопром-2021». на тему «Влияние климатической повестки на технологическую трансформацию России» приняли участие эксперты из разных отраслей, в том числе финансовой, которую представлял Новикомбанк.

«Климатическая повестка в глобальном тренде и Россия здесь не исключение — достаточно посмотреть перечень норм актов, которые были приняты только этим летом», — так оценил важность климатического вопроса вице-президент «Инвестиционной России» Аркадий Амелин, модерировавший дискуссию.

«Наша цель — содействие в реализации задач, которые ставит перед промышленностью государство. Поэтому уже сейчас, не дожидаясь специальных мер по стимулированию финансирования «зеленых» проектов, мы рекомендуем пробовать организовывать финансирование с учетом действующих мер господдержки», — прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Доклад на тему «Банковские инициативы по организации финансирования зеленых проектов» представила на «Технопроме» руководитель службы по работе с государственными надзорными органами Новикомбанка Вера Батуева. «Для российской промышленности внедрение устойчивого развития – это новый вызов, который также прочно связан с национальными целями развития. Если сейчас не начать выстраивать производственные и технологические процессы под международные «зеленые» критерии и принципы, то уже завтра российская продукция не будет востребована не только на экспорт, но и на внутреннем рынке», – подчеркнула она в своем выступлении.

В своем выступлении Вера Батуева отметила, что внедрение ESG-принципов требует больших затрат от кредитных организаций и наиболее оптимальной формой финансирования «зеленых» проектов можно считать выпуск «зеленых» облигаций, которые обладают рядом существенных преимуществ в сравнении с классическим банковским кредитованием.

По ее словам, банковский сектор активно применяет ESG-принципы в кредитной политике и делает первые серьезные шаги для глобальной перестройки своей деятельности в сторону «зеленой» направленности. «В настоящее время в России начинает складываться правовая основа для организации «зеленого» инвестирования. Активными участниками нормотворческой деятельности является Правительство РФ совместно с Минэкономразвитием, ВЭБ.РФ и Банком России. Новикомбанк подготовил предложения в сфере зеленого финансирования и таксономии зеленых проектов», — рассказала Вера Батуева.