Двое новосибирцев пойдут под суд за похищение людей под видом социальной реабилитации

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, входивших в организованную преступную группу. Их обвиняют в похищении 25 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении 38-летнего и 35-летнего жителей Новосибирской области возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в» части 3 ст. 126 УК РФ (похищение людей).

По версии следователей регионального СУ СК РФ, мужчины, входившие в организованную группу из пяти человек, с июля 2019 года по август 2020 года из корыстных побуждений под видом социальной реабилитации похитили 25 человек в Новосибирске, которые страдали наркотической, алкогольной и игровой зависимостью.

«Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе г. Новосибирска», — сказано в сообщении.

Уточнятся, что члены организованной преступной группы вводили в заблуждение родственников потерпевших относительно своих намерений и законности способов оказания услуг. Граждан незаконно удерживали в центре, а общение с родственниками ограничивалось. Незаконные действия участники группы прикрывали методикой лечения от зависимости.

Новосибирцы не могли свободно передвигаться по территории объекта, так как на всех входах были замки, а ключи находились у членов группы и доверенных лиц, окна здания оборудовали металлическими конструкциями, и на них не было ручек. В доме, где содержались похищенные, имелись цепи для связывания людей, а периметр реабилитационного центра охраняли собаки.

Уточняется, что прокуратура заключила с обвиняемыми досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства. Их направят в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжено.

Напомним, в конце прошлого года новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трёх бывших оперативных сотрудников уголовного розыска. Их обвинили в превышении должностных полномочий, похищении человека и вымогательстве.