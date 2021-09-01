В Новосибирской области продолжает формироваться новая система оказания онкологической помощи

В Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере работают три новых корпуса, построенные на выделенные областным правительством 100 миллионов рублей – главврач медучреждения рассказал о первых результатах их работы. Возведение и оснащение помещений проходило в рамках создания в регионе новой системы оказания онкологической помощи.

Новое отделение противоопухолевой терапии, корпус МРТ-диагностики с новым оборудованием, а также пристройка с тремя лабораториями заработали в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере по утверждённой областными властями программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Как отметил главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский во время рабочего визита в учреждение губернатора региона Андрея Травникова 31 августа, с момента открытия корпусов существенно увеличились объёмы специализированной медицинской помощи – противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара.

«Фактически формируется новая система оказания онкологической помощи. Сто миллионов рублей из бюджета Новосибирской области выделено только на эти здания, ещё около трехсот миллионов рублей федеральных средств – на оснащение. Уже сейчас заметно возросли объемы химиотерапии», — сказал Олег Иванинский.

«Это быстрые решения, которые смогли серьезно изменить работу онкодиспансера, и вместе с другими мероприятиями по модернизации онкопомощи – это открытие целой сети центров амбулаторной онкологической помощи, развитие медицинской информационной системы, возможность обмена данными и проведения телемедицинских консультаций с любым уголком нашего региона, с московскими специалистами – приблизило помощь к людям. Эту работу, безусловно, будем продолжать», – прокомментировал нововведения Андрей Травников.

В соответствии с концепцией развития онкологической службы в Новосибирской области на базе НОКОД организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе в условиях дневного стационара. Для этого построен двухэтажный корпус площадью более тысячи квадратных метров. На эти цели из областного бюджета выделено 45 млн руб.

Также за счёт средств регионального бюджета построен одноэтажный корпус отделения магнитно-резонансной томографии стоимостью более 10 млн руб. Он оснащён современным аппаратом МРТ. Диагностические исследования проводятся здесь с июля прошлого года. К декабрю 2020 года в отделении проведено 858 исследований, а за 2021 год – 2 094.

Кроме того, на территории диспансера за счёт средств бюджета Новосибирской области, составивших 45 млн рублей, возведена пристройка площадью 458,6 кв. м. Здесь организованы гистологическая, цитологическая и молекулярно-генетическая лаборатории.

Ранее сообщалось о том, что до 2024 года в Новосибирской области планируется открыть более десятка новых центров амбулаторной онкологической помощи, а до конца 2021 года – три.