Центр культуры и отдыха «Победа» подготовил для новосибирских зрителей программу открытых мероприятий в честь Дня российского кино, который традиционно отмечается 27 августа.

История профессионального праздника, постепенно переросшего цеховые рамки, уходит корнями в бурное начало XX века. Первая русская картина, восьмиминутная «Понизовая вольница» Владимира Ромашкова, была снята еще на излете старого времени. Отсчет же истории советского кино ведется от 27 августа 1919 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации кинодела. Названия и даты празднования менялись с годами, зато неизменным остается интерес аудитории к динамично растущему и демократичному виду искусства.

В день российского кино жители Новосибирска смогут бесплатно посмотреть в «Победе» лучшие современные отечественные киноленты, стать участниками фестиваля документальных фильмов «Умное кино», вместе дать старт фестивалю «Обское кольцо». Разнообразная программа стала возможна благодаря активному сотрудничеству Центра культуры и отдыха «Победа» с пулом российских и региональных партнеров.

Утром 27 августа от «Победы» торжественно стартует первый креативный музыкально-туристический фестиваль «Обское кольцо», организованный «Центром креативных индустрий» при поддержке министерства культуры Новосибирской области. Мероприятие пройдет с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Маршрут автопробега будет пролегать по культурным площадкам городов и сел нашей области, в программе — концерты филармонических коллективов, кинопоказ для детей и взрослых, творческие встречи, сбор материалов для создания фильма.

В рамках фестиваля в зрительных залах «Победы» в 10:00 состоятся открытые показы двух российских фильмов. Классическая мелодрама «Любить…» Михаила Калика и Инны Туманян, созданная в 1968 году, станет посвящением лучшим традициям советского кинематографа. Фильм любезно предоставлен компанией «Центр документального кино» (Москва). В это же время приглашаем взрослых и детей на просмотр документального фильма Татьяны Третьяковой «Профессии будущего» (2020) — о том, как начать карьеру в киноиндустрии (из программы фестиваля «Умное кино»).

Открытый показ нового фильма самобытного мастера российского авторского кино Алексея Федорченко «Последняя „Милая Болгария“» состоится вечером 27 августа. Картина получила приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру на ММКФ. Фильм-фантазия по мотивам последнего романа Михаила Зощенко, действие которого разворачивается во время Великой Отечественной в Алма-Ате, любезно предоставлен для открытого показа «Кинокомпанией 29 февраля» (Екатеринбург). Кстати, один из героев фильма — Эйзенштейн, снимавший в яблочной Алма-Ате свой opus magnum «Иван Грозный».

«Победа» традиционно присоединяется к ежегодной акции «Ночь российского кино», которая пройдет по всей стране 28 августа. В этом году в программу вошли выбранные народным голосованием отечественные фильмы. Полнометражный анимационный фильм «Конек-Горбунок» будет показан в 20:00; художественный фильм «Пальма» о верности и дружбе — в 22:10. Героическая история о пожарных и спасателях «Огонь» завершит программу в 00:15.

Наконец, вплоть до 29 августа продолжается фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Умное кино», организованный Российским обществом «Знание». Каждый день — два показа, лекции, обсуждения и викторины. Как сообщают организаторы, у фестивальных показов с московскими лекторами уже появились постоянные зрители.

Вход на все мероприятия свободный. Количество мест, по словам организаторов, ограничено с учетом действующих мер профилактики.