Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Россельхозбанк (РСХБ) объявил о снижении ставки по ипотечным кредитам с государственной поддержкой до 5,3% годовых. Предложение действует до 1 ноября текущего года, сообщает пресс-служба банка.

До 1 ноября 2021 года Россельхозбанк предлагает оформить ипотеку по сниженным ставкам от 5,3% годовых. Программа кредитования с господдержкой позволяет приобрести у юридических лиц объекты недвижимости, которые находятся на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве или договорам уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, а также приобретение жилых помещений у застройщиков по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.

«Льготная ипотека на покупку жилья в новостройках пользуется повышенным спросом с прошлого года, так как помогает с меньшими затратами приобрести жильё. Мы делаем акцент на развитии ипотечного кредитования. Для удобства клиентов создан сервис «Свое жилье». Посетители портала могут самостоятельно выбрать недвижимость по всей России, рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн», — сказал руководитель Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Оформить льготный ипотечный кредит можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости будущей квартиры. При оплате первоначального взноса 50% и более ставка составит от 5,3% годовых, при оплате до 20% взноса — от 5,8 %, при оплате до 50 % — от 5,7 % годовых.

Уточняется, что ставка в размере от 5,3% годовых действует при условии выбора заемщиком условий кредитования со страхованием жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности в рамках предложения «Выбери свою ставку» (действует до 01.11.2021 включительно) на период отсутствия страхования жизни и здоровья процентная ставка повышается.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.