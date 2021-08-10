Очередные ограничения, вводимые в ряде регионов России из-за роста числа заболеваний коронавирусом, уже привели к снижению деловой активности в некоторых отраслях. Похоже, что прогнозы по восстановлению экономики в этом году придется вновь корректировать.

Еще в конце мая Минфин заявлял о «более радужной траектории» (с ожиданиями прироста ВВП почти на 3%). «Радужные» перспективы видели и экономисты, опрошенные в мае Банком России (их консенсус-прогноз динамики ВВП был +3,5%). Однако темпы восстановления российской экономики, видимо, будут гораздо скромнее и прогнозов и показателей других стран. Так, по прогнозам Еврокомиссии, общий ВВП стран Евросоюза в этом году прибавит 4,2%, при том, что отдельные страны продемонстрируют более уверенный рост. Например, Испания может вырасти на 5,9%, Франция – на 5,7%, даже в Румынии ожидают прирост на уровне в 5,1%.

Безусловно, лозунги из серии «догнать и перегнать», сегодня не применимы, тем не менее, очевидно, что российской экономике требуются новые точки роста для того, чтобы нивелировать это отставание и выйти на траекторию устойчивого роста. Ведь до сих пор болезнь «сырьевой иглы» не преодолена, и российская экономика сильно зависит от сырьевой конъюнктуры, то есть от волатильного и слабо предсказуемого фактора. Одним из факторов устойчивого роста может стать дальнейшая диверсификация экономики, упор на рост доли продукции реального сектора в ВВП страны.

При этом один из ключевых технологических сегментов — ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) — также находится на стадии циклического спада: конкуренция на внешних рынках резко ужесточилась, пока госзаказов по модернизации вооружений тоже пройден. Эти две проблемы – наше топтание вокруг низкой динамики роста и снижение спроса на продукцию военной промышленности – могут быть одновременно решены через новую программу конверсии. Согласно поручению президента доля гражданской продукции в выручке оборонных предприятий к 2025 году должна составлять не менее 30%, а к 2030 году предполагается довести ее до 50%. Для понимания масштаба: в абсолютных цифрах это означает, что «гражданская» выручка должна будет составлять не менее 22 трлн рублей.

На эту тему обычно возникают скептические оценки, дескать, мы проходили это 30 лет назад, сковородки вместо танков, пусть в никуда. И такой вариант, безусловно, не годится.

Конверсия должна быть исключительно технологической. Но достижение этой цели невозможно без масштабной модернизации существующих мощностей или даже создания новых производств. Для этого могут потребоваться инвестиции в основной капитал в размере до 5 трлн рублей. Очевидно, что за счет собственных средств «потянуть» такие объемы инвестиций предприятия не в состоянии, и вряд ли здесь есть возможность привлечения частных инвесторов: сроки окупаемости большие, не очевидны перспективы спроса.

Как создать этот спрос? Традиционный способ — это стандартные госзакупки, но это может оказать негативное влияние на эффективность модернизации оборонки и искажает конкурентную среду. Другой вариант — механизм гарантированного государственного заказа, предложенный Новикомбанком (опорным банком госкорпорации «Ростех»). Профильным министерствам и ведомствам уже поручено к октябрю этого года проработать вопрос применения госкомпаниями этого механизма.

Гарантированный заказ подразумевает, что у компании-госзаказчика возникает обязательство в будущем купить у производителя определенный объем продукции с заранее определенными характеристиками и ценой. Регулируются эти параметры контрактом, заключаемым на конкурсной основе. Причем, к конкурсу могут быть допущены не только производители, но и инвесторы (включая банки).

За счет этого механизма производители получают возможность планировать объемы выпуска продукции и требуемые для этого мощности, а кредиторы или инвесторы – понимать сроки окупаемости и источники поступления средств. В отличие от существующей системы госзакупок, доступ к новому механизму смогут получить и те производители, в линейках которых пока отсутствует «контрактная» продукция.

Конечно, возникает вопрос, «потянет» ли бюджет страны новые расходы. Разработчики механизма утверждают, что дополнительных затрат не потребуется: эти средства уже учтены в существующих 12 национальных проектах, общей стоимостью 27 трлн рублей. Тем более, что сроки их реализации, также, как и программа диверсификации производств ОПК, рассчитаны до 2030 года.

Важно, что речь идет о производстве высокотехнологичной продукции, рост объема производства именно в этом сегменте позволит заложить базу для диверсификации и устойчивости экономики. В условиях действующих санкций также это позволит создать альтернативные производства в сфере модернизации транспортной инфраструктуры, энергетики, химической промышленности.

Каковы риски и подводные камни? Первый, конечно же, это длительные процедуры и потенциальная «забюрократизированность», которых очень важно избежать. Второй – необходимость тонкой настройки конкурентной среды в рамках гарантированного заказа, чтобы не получить очередные квазимонополии. Но это уже больше технические задачи, и их вполне можно решать.

Что из этого следует для обычных потребителей? Вполне может появиться наконец-то реальный драйвер экономического роста. Перезапуск как инвестиционной активности, так и загрузка высокотехнологических сегментов, спрос в которых в силу вышеуказанных причин падает или стагнирует. Это приведет к росту доли отечественного производства в целом ряде товарных групп, улучшению динамики экономики и в конечном счете – и росту реальных доходов населения.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Источник: Banki.ru