Россельхозбанк выпустил в продажу новые инвестиционные монеты

Новосибирский филиал Россельхозбанка предлагает приобрести новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», номиналом 100 и 200 рублей. Изделия выполнены из золота и имеют массу в 0,5 унции и одну унцию (15,55 и 31,1 грамма соответственно).

Россельхозбанк является одним из ведущих продавцов инвестиционных монет Банка России, представляя крупнейшее на рынке предложение монет российского и иностранного производства. Изделие выпускается Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами, на аверсе монеты изображен Святой Георгий Победоносец, высокочтимый святой, покровитель воинов и земледельцев.

Эксперты РСХБ оценивают эти монеты как хороший способ вложить средства в ценные металлы или же просто получить красивый сувенир: «В современных сложных экономических условиях актуальным является вопрос инвестирования свободных средств». В пользу этого говорит также и стабильно растущий спрос на золото – за последние десять лет стоимость драгоценного металла выросла в 3,8 раза.

В Новосибирском филиале монеты уже поступили в продажу. На сайте Coins.rshb.ru есть возможность прочитать справочную информацию по каждому изделию, сделать выбор и оформить онлайн заявку на приобретение.