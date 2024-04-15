Красноярец стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов на миллионы рублей, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Красноярскому краю и Хакасии. Мужчину подозревают в незаконном приобретении нескольких килограммов золота.

Как сообщает следственный орган, уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ завели на 37-летнего жителя Красноярска. По данным следствия, в январе-феврале 2023 года подозреваемый незаконно приобрел природное золото у неустановленных пока лиц, после чего переплавил, придав ему вид слитков. Согласно законодательству РФ, совершение сделок с минеральным сырьем допускается только субъектами его добычи и юридическими лицами, имеющими лицензии на операции с драгоценными металлами. После этого фигурант передал полученные сплавы на аффинаж (металлургический процесс очистки металлов от примесей) на местный завод.

Сотрудники Управления ФСБ по региону задержали мужчину и изъяли у него полученные золотые слитки. По результатам проведенного исследования, в сплавах обнаружили самородное (природное) золото общей массой более 3,6 кг. Стоимость химически чистого золота составляет более 15 млн рублей. На данный момент силовики проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений, по инкриминируемой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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