За пропаганду терроризма осуждён заключённый в Новосибирске

Полиция пресекла пропаганду террористической деятельности, которую вёл житель страны ближнего зарубежья из колонии в Новосибирске. Мужчина отбывает наказание за разбой.

Как сообщили в УФСБ по Новосибирской области 5 августа, отбывающий наказание в новосибирской исправительной колонии №2 Джамшед Файзалиев пытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку. В 2015 году Тимирязевский районный суд Москвы осудил его за разбой.

«Среди окружения он вёл агитационную деятельность по распространению радикального ислама, пропагандировал необходимость выезда на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, одобрял и поддерживал действия террористов в отношении сбитого российского военного лётчика», — говорится в сообщении полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК России («Публичное оправдание и пропаганда террористической деятельности»). Восточный окружной военный суд приговорил обвиняемого к трём годам лишения свободы. Учитывая ранее не отбытый срок, он останется в колонии ещё на пять лет.

Несостоявшийся организатор террористической группировки в ходе следствия признал свою вину и раскаялся.

Напомним, в начале августа в суд поступило уголовное дело за отправку ложного сообщения о минировании школы в Новосибирске.