Новосибирец пойдет под суд за сообщение о минировании школы  

Житель Новосибирска предстанет перед судом за отправку ложного сообщения о минировании школы.

В Калининский районный суд 2 августа поступило уголовное дело по части 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве) в отношении жителя Новосибирска Швецова С.

По версии следствия, мужчина написал письмо в адрес школы №211 им. Л. Сидоренко, в котором сообщил о якобы готовящемся взрыве. После получения информации о минировании всех, кто был в здании образовательного учреждения, эвакуировали.

«В связи с сообщением о готовящемся акте терроризма, поступившем от Швецова С.А, произведена эвакуация и полностью нарушена нормальная деятельность МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко», — отмечает пресс-служба суда. О дате судебного заседания не сообщается.

Уточняется, что обвиняемый находился возле образовательного учреждения, когда предупреждал о возможном взрыве.

Напомним, в конце июля в новосибирские детские сады поступили сообщения о минировании. Работа дошкольных учреждений была приостановлена в Ленинском и Октябрьском районах города. Предупреждения о возможных взрывах в детсадах и школах поступали и в июне — антитеррористическая комиссия Новосибирской области проверяла здания на наличие взрывных устройств .