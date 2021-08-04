Новосибирец пойдет под суд за сообщение о минировании школы  

Василий Попов
 
Житель Новосибирска пойдет под суд за сообщение о минировании школы №211

Житель Новосибирска предстанет перед судом за отправку ложного сообщения о минировании школы.

В Калининский районный суд 2 августа поступило уголовное дело по части 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение  о готовящемся взрыве) в отношении жителя Новосибирска Швецова С.

По версии следствия,  мужчина написал письмо в адрес школы №211 им. Л. Сидоренко, в котором сообщил о якобы готовящемся взрыве. После получения информации о минировании всех, кто был в здании образовательного учреждения, эвакуировали.

«В связи с сообщением о готовящемся акте терроризма, поступившем от Швецова С.А, произведена эвакуация и полностью нарушена нормальная деятельность МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко», — отмечает пресс-служба суда. О дате судебного заседания не сообщается.

Уточняется, что обвиняемый находился возле образовательного учреждения, когда предупреждал о возможном взрыве.

Напомним,  в конце июля в новосибирские детские сады поступили сообщения о минировании. Работа дошкольных учреждений была приостановлена в Ленинском и Октябрьском районах города. Предупреждения о возможных взрывах в детсадах и школах поступали и в июне — антитеррористическая комиссия Новосибирской области проверяла здания на наличие взрывных устройств .

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