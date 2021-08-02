Создатель новосибирской «Монстрации» рассказал известному блогеру об обстоятельствах своего ареста

Новосибирский художник, создатель абсурдистской акции «Монстрация» Артём Лоскутов стал героем интервью на YouTube-канале Ирины Шихман «А поговорить?». Он рассказал блогеру о своём творчестве, родителях и аресте в 2009 году.

Передача вышла на YouTube 1 августа. Новосибирец напомнил, что незадолго до своего ареста в 2009 году он организовал провокационную выставку, а также шестую по счёту «Монстрацию». По словам Лоскутова, после этих событий правоохранители подбросили ему запрещённое вещество.

«15 мая выследили, что я якобы приобрел в неустановленном месте в неустановленное время у неустановленного лица за неустановленную сумму пакет с веществом зеленого цвета массой 11 граммов и бережно с ним передвигался по территории Дзержинского района, чем нарушил статью 228 УК РФ», — сообщил художник.

Артём Лоскутов также рассказал об отношении родителей к своей деятельности. По его словам, со стороны отца поддержки он так и не получил, а мать прониклась его творчеством после ареста сына, когда увидела большое количество его сторонников.

Кроме того, художник ответил на вопрос журналистки о похищении таблички с именами Наили Аскар-Заде и Андрея Костина со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка. Лоскутов сообщил, что продал её за полтора миллиона рублей и на эти деньги рассчитался с долгами.

Напомним, в 2016 году проведение «Монстрации» в Новосибирске оказалась под вопросом в том числе из-за обращения православных активистов, возмутившихся тем, что традиционный день проведения акции – 1 мая – совпал с православной Пасхой. Властям удалось уладить конфликт, при этом «монстранты» прошли вместе с участниками организованного мэрией мероприятия «Всешествие». Тогда же заговорили о политической подоплёке молодёжного шествия, изначально, по словам организаторов, связанного лишь с искусством.