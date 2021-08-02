Создатель новосибирской «Монстрации» рассказал известному блогеру об обстоятельствах своего ареста

Юлия Моисеева
 
Артём Лоскутов
Артём Лоскутов. Фото из архива "КС"

Новосибирский художник, создатель абсурдистской акции «Монстрация» Артём Лоскутов стал героем интервью на YouTube-канале Ирины Шихман «А поговорить?». Он рассказал блогеру о своём творчестве, родителях и аресте в 2009 году.

Передача вышла на YouTube 1 августа. Новосибирец напомнил, что незадолго до своего ареста в 2009 году он организовал провокационную выставку, а также шестую по счёту «Монстрацию». По словам Лоскутова, после этих событий правоохранители подбросили ему запрещённое вещество.

«15 мая выследили, что я якобы приобрел в неустановленном месте в неустановленное время у неустановленного лица за неустановленную сумму пакет с веществом зеленого цвета массой 11 граммов и бережно с ним передвигался по территории Дзержинского района, чем нарушил статью 228 УК РФ», — сообщил художник.

Артём Лоскутов также рассказал об отношении родителей к своей деятельности. По его словам, со стороны отца поддержки он так и не получил, а мать прониклась его творчеством после ареста сына, когда увидела большое количество его сторонников.

Кроме того, художник ответил на вопрос журналистки о похищении таблички с именами Наили Аскар-Заде и Андрея Костина со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка. Лоскутов сообщил, что продал её за полтора миллиона рублей и на эти деньги рассчитался с долгами.

Напомним, в 2016 году проведение «Монстрации» в Новосибирске оказалась под вопросом в том числе из-за обращения православных активистов, возмутившихся тем, что традиционный день проведения акции – 1 мая – совпал с православной Пасхой. Властям удалось уладить конфликт, при этом «монстранты» прошли вместе с участниками организованного мэрией мероприятия «Всешествие». Тогда же заговорили о политической подоплёке молодёжного шествия, изначально, по словам организаторов, связанного лишь с искусством.

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