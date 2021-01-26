МТС планирует заняться стратегическими ИТ-консультациями

Облачный провайдер МТС планирует включить в свой портфель услуг стратегический ИТ-консалтинг и реализацию сложных инфраструктурных проектов. Эксперты разработают концепцию работы с данными и подготовят дорожную карту развития бизнеса на основе облачных технологий.

МТС ориентируют данные услуги на компании из разных отраслей, внедряющих цифровые решения и трансформирующих подходы к работе с данными. В рамках направления проектных решений заказчики смогут реализовать решения, обладающие высокой защищенностью и отвечающие законодательству и отраслевым стандартам.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, новое направление задействует экспертизу сертифицированных специалистов, в портфеле которых более двух тысяч проектов.

«Эксперты окажут консалтинговые услуги и реализуют облачные проекты с индивидуальными требованиями. Компании смогут провести аудит и оптимизацию инфраструктуры, мигрировать в облако, а также построить системы информационной безопасности, — добавил он. — Мы накопили богатый опыт, и готовы помогать российскому бизнесу комплексно развиваться».

По словам Олега Мотовилова, МТС готов взять на себя координацию и реализацию проектов, обеспечивая до 90% экономии на первоначальных ИТ-затратах. Эксперты помогут построить с нуля или подготовить имеющуюся инфраструктуру для выполнения требований 152-ФЗ «О персональных данных» с возможностью проведения аттестации и получения клиентом подтверждающих документов.

Аналитики IDC прогнозируют, что до 2025 года среднегодовые темпы роста облачного рынка в России составят 18,6%.