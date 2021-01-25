Спортсменка из Новосибирской области выиграла этап Кубка Мира по биатлону

Юлия Моисеева
 
Евгений Павлова
Фото: nso.ru

Женская сборная России, в состав которой вошла жительница Новосибирской области Евгения Павлова, выиграла эстафету в рамках седьмого этапа Кубка Мира по биатлону. Соревнования прошли в минувшее воскресенье в Италии.

Как сообщили в правительстве региона, женская сборная одолела эстафету 4 на 6 километров. Кроме жительницы Новосибирской области, в команду вошли Татьяна Акимова из Тюменской области, Светлана Миронова из Свердловской области и Ульяна Кайшева из Удмуртской Республики.

Россиянки опередили сборную Германии, которая пришла к финишу вслед за ними, и француженок – они заняли третье место.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя решение Спортивного арбитражного суда запретить россиянам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях, предложил соотечественникам использовать флаг СССР.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  