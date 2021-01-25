Спортсменка из Новосибирской области выиграла этап Кубка Мира по биатлону

Женская сборная России, в состав которой вошла жительница Новосибирской области Евгения Павлова, выиграла эстафету в рамках седьмого этапа Кубка Мира по биатлону. Соревнования прошли в минувшее воскресенье в Италии.

Как сообщили в правительстве региона, женская сборная одолела эстафету 4 на 6 километров. Кроме жительницы Новосибирской области, в команду вошли Татьяна Акимова из Тюменской области, Светлана Миронова из Свердловской области и Ульяна Кайшева из Удмуртской Республики.

Россиянки опередили сборную Германии, которая пришла к финишу вслед за ними, и француженок – они заняли третье место.

Напомним, в декабре мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя решение Спортивного арбитражного суда запретить россиянам выступать под национальным флагом на международных соревнованиях, предложил соотечественникам использовать флаг СССР.