Мэр Новосибирска предложил российским спортсменам выступать под флагом СССР

Мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), ограничившее на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, предложив им выступать под флагом СССР.

Реакцией на принятое накануне решение CAS Анатолий Локоть в пятницу поделился на своей странице в Facebook. Напомним, в рамках спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам участие в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, под российским флагом до декабря 2022 года.

Мэр Новосибирска назвал вердикт CAS «политизированным решением», а самих судей – «международными бюрократами от спорта». По мнению градоначальника, решение продиктовано «антироссийской политикой, проводимой США и их западными союзниками». «Запад пытается не просто разрушить нашу страну, но и лишить нас национальной гордости. Не выйдет!», — заявил мэр-коммунист.

В качестве «ассиметричного», по его определению, ответа Анатолий Локоть предложил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагом СССР. «Предлагаю… использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне», — написал на своей странице в соцсети мэр Новосибирска.

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