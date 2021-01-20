Замдиректора Новосибирской филармонии стала Кавалером Ордена Французской Республики

Юлия Моисеева
 
Алёна Болквадзе
Фото со страницы Алёны Болквадзе в Facebook

Заместитель директора Новосибирской филармонии по международным связям Алёна Болквадзе получила Орден кавалера Французской Республики за вклад в развитие культурных связей между Францией и Россией. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как рассказали в филармонии, награду вручает министерство культуры Франции за «исторический вклад» в отношения между странами, а также за достижения в области искусства и литературы.

Алёна Болквадзе руководит международным отделом Новосибирской филармонии.

«Благодаря её профессионализму и личным связям в разные годы были организованы гастроли коллективов филармонии во Франции – Филармонического камерного оркестра, ансамбля старинной музыки Insula Magica, биг-бэнда Владимира Толкачева, Камерного хора филармонии. Под ее руководством проводились большие международные фестивали, художественные выставки, гастроли звёзд французской классической, джазовой и эстрадной музыки», — отметили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

Напомним, в декабре вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила почётную награду от президента России.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  