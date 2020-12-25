Путин наградил медалью вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову

Российский оргкомитет «Победа» присвоил заместителю мэра Новосибирска, начальнику департамента культуры, спорта и молодёжной политики муниципалитета Анна Терешковой памятную медаль. Решение о награждении подписал президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу.

Как говорится на сайте мэрии, памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» присвоена Терешковой за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2019 году Анна Терешкова приняла участие в программе «Лидеры говорят», где обсуждалось развитие культурной сферы в Новосибирске. После передачи по соцсетям распространился видеоролик с вырванной из контекста «скандальной» репликой чиновницы, который вызвал общественный резонанс. Глава «культурного» ведомства расценила произошедшее как политическую провокацию.

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