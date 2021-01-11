Морозы вновь вернутся в Новосибирск

О похолодании в Новосибирске сообщила мэрия города со ссылкой на Западно-Сибирскую гидрометеослужбу 11 января. Морозы вернутся в областной центр во вторник.

По данным синоптиков, уже днём 11 января температура воздуха понизится с -13…-15 градусов до -19…-21. Ночью местами пройдут метели, на дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

В ночь на вторник, 12 января, похолодает до -24…-28 градусов, днём будет -24…-26. Ветер в эти дни ожидается северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, в начале января сообщалось о потеплении в Новосибирске на 10 градусов.

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