Новосибирский оперный театр приостановил контракт с Нино Ананиашвили из-за «неуважения к артистам»

Новосибирский театр оперы и балета приостановил контракт с потенциальным будущим худруком балетной труппы Нино Ананиашвили. Интервью, в котором прима-балерина сообщила о предстоящем назначении, в театре сочли «крайней степенью неуважения к артистам труппы».

Напомним, ранее художественный руководитель Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили Нино Ананиашвили в интервью СМИ сообщила о достигнутой договоренности с новосибирским театром. По словам прима-балерины, она возглавит балетную труппу.

В Новосибирском театре оперы и балета к общению Нино Ананиашвили с журналистами отнеслись крайне негативно. «Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключённого с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», = сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе новосибирского театра.

В театре подчеркнули, что окончательное решение о возможности сотрудничества с прима-балериной будет принято в середине января, по результатам встречи художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Нино Ананиашвили.

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