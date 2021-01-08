СМИ: Балетную труппу новосибирского оперного театра возглавит Нино Ананиашвили

Художественный руководитель Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили Нино Ананиашвили возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета.

О своем предстоящем назначении Нино Ананиашвили рассказала журналистам СМИ. Как пишет грузинское издание Netgazeti, прима-балерина уже приняла решение, однако официально пока не назначена на эту должность. По словам Нино Ананашвили, она согласилась на предложение новосибирского театра при условии, что останется руководителем грузинской труппы.

Издание отмечает, что супруг и импресарио прима-балерины, бывший министр иностранных дел Грузии и соратник Михаила Саакашвили Григол Вашадзе воспринял предстоящее сотрудничество Нино Ананиашвили с российским театром спокойно. В Новосибирском театре оперы и балета «Континенту Сибирь» сообщили, что комментарий по сотрудничеству с Нино Ананиашвили появится позже.

Нино Ананиашвили — советская грузинская балерина, народная артистка Грузинской ССР, народная артистка России. Отмечена американскими критиками как «бесспорная суперзвезда классического балета». В 1981 году была принята в труппу Большого театра. В 2004 году стала художественным руководителем Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили.

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