Новосибирцев эвакуировали из «Сан Сити» из-за льющейся с потолков воды

Посетителей и сотрудников новосибирского ТРЦ «Сан Сити» эвакуировали из здания в понедельник около 15 часов. Это произошло после того, как с потолков помещения внезапно полилась вода, рассказали «Континенту Сибирь» очевидцы.
По словам очевидцев, испуганные посетители решили, что проблема могла произойти в бассейне, который находится в расположенном в здании фитнес-клубе.
«Сначала грохот. Потом шквал воды. Там прям реально будто прорвало что-то», — рассказали также очевидцы в социальных сетях.
Однако в пресс-службе ТРЦ «Континенту Сибирь» сообщили, что сработала автоматическая система пожаротушения.
«Служба эксплуатации устраняет последствия срабатывания системы, причины выясняем», — сказали в пресс-службе.
Напомним, в сентябре новосибирский ТРЦ «Сибирский молл» провёл ребрендинг.