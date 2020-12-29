Новосибирцев эвакуировали из «Сан Сити» из-за льющейся с потолков воды

Посетителей и сотрудников новосибирского ТРЦ «Сан Сити» эвакуировали из здания в понедельник около 15 часов. Это произошло после того, как с потолков помещения внезапно полилась вода, рассказали «Континенту Сибирь» очевидцы.

По словам очевидцев, испуганные посетители решили, что проблема могла произойти в бассейне, который находится в расположенном в здании фитнес-клубе.

«Сначала грохот. Потом шквал воды. Там прям реально будто прорвало что-то», — рассказали также очевидцы в социальных сетях.

Однако в пресс-службе ТРЦ «Континенту Сибирь» сообщили, что сработала автоматическая система пожаротушения.

«Служба эксплуатации устраняет последствия срабатывания системы, причины выясняем», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в сентябре новосибирский ТРЦ «Сибирский молл» провёл ребрендинг.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.