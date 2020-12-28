Новосибирская область сохранила лидерство в сфере разработки программного обеспечения

Во втором полугодии Новосибирская область сохранила свое место в тройке регионов-лидеров по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. Соответствующий рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО представлен компанией «Руссофт».

Рейтинг регионов строился на основе данных ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг, данных портала hh.ru о количестве компаний и вакансий в сфере «Разработка ПО», реестра организаций, аккредитованных в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, результатов ежегодного исследования «Руссофт» и базы из около 2 тысяч софтверных компаний.

Анализ данных показал, что только в 15 регионах России имеется сформировавшаяся софтверная отрасль.

В 2020 году Новосибирская область вошла по этому показателю в тройку лидеров, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. Высокий уровень региона в рейтинге обусловлен, в том числе, тем, что в Новосибирской области находится одна из крупнейших софтверных компаний России – «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Также эксперты отмечают, что новосибирские компании намного больше ориентированы на российский рынок, чем на экспорт.

С полными результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте «Руссофт».

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