Ассоциация компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» включила Новосибирскую область в тройку лидеров по объему производимой на экспорт софтверной продукции регионов – впереди только Москва и Санкт-Петербург.

«Рейтинг «Руссофта» подсчитывается по нескольким критериям, – сообщил в ходе пресс-конференции 15 сентября министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов. – Сюда входит число программных продуктов, создаваемых на экспорт и их стоимость, количество компаний-производителей, рабочих мест и вакансий в ИТ-отрасли, востребованность этих компаний и их разработок и так далее».

На сегодня, по его словам, в Новосибирской области работает 2,7 тыс. юридических лиц, выпускающих ИТ-продукцию. Общий их оборот в 2019 году составил 77,7 млрд рублей. Министр также упомянул о том, что свыше трети резидентов Академпарка занимаются ИТ-экспортом как в программной, так и в аппаратной отрасли. Это около ста компаний, в которых работает 10,3 тыс. человек.

Доля ИТ-продукции в экономике региона на сегодняшний день составляет чуть больше 4% – для сравнения, сельское хозяйство и строительная отрасль занимают по 3,7%. В среднем по России доля ИТ в экономике составляет около 3%, по СФО – 1,9%.

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