Общепитам Красноярского края запретили обслуживать посетителей на Новый год

Правительство Красноярского края приняло решение о введении новых ограничений в целях предотвращения распространения коронавируса. Они коснутся заведений общественного питания и начнут действовать уже с 17 декабря.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства в среду, с 17 декабря по 10 января кафе и рестораны смогут работать с 7 часов утра до 21.00. До этого они были открыты до 23 часов. В праздничные дни – 31 декабря и 1 января – перекусить в общепитах будет и вовсе невозможно. Однако рестораторам будет разрешено обслуживать посетителей в режиме доставки, а также продавать еду на вынос. Также будут открыты столовые и закусочные на предприятиях, в аэропортах, на вокзалах и автовокзалах.

Кроме того, детям до 14 лет запретили посещать рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения взрослых. Развлекательные и досуговые заведения, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры в ТРЦ и кафе с 1 по 10 января также будут закрыты.

Помимо этого, власти ужесточили условия проведения концертов.

«В зрительных залах будет запрещено организовывать танцевальные зоны и другие площадки без специальной рассадки. Слушать концертную программу можно будет только на зрительских местах. Уже при покупке в билете должно быть указано точное место, на котором будет сидеть посетитель с учетом норм по заполнению зала. Норма заполняемости зала остается прежней – 50% от вместимости», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

А вот торговым объектам и аптечным сетям власти порекомендовали увеличить количество сотрудников и по возможности обеспечить круглосуточную работу до 15 января.

В правительстве Красноярского края также уточнили, что введённый ранее запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий распространяется на придомовые территории и прочие объекты, включая торгово-развлекательные центры. Исключение сделано лишь для утренников в детских садах, однако туда нельзя приглашать сторонних артистов и аниматоров.

Власти также предупредили, что в ближайшее время в общественных местах усилят контроль за ношением масок.

Напомним, в понедельник представители «зрелищной» индустрии Красноярского края запустили акцию против запрета корпоративов, раздевшись для фотосессии в Instagram.

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