EBITDA стеклотарного бизнеса РАТМ Холдинга вырастет до 1 млрд рублей

По итогам 2020 года выпуск продукции в стекольных комплексах РАТМ Холдинга должен увеличиться на 8%, что выше планового значения. Согласно прогнозам, EBITDA стеклотарного бизнеса достигнет не менее 1 млрд рублей – это больше, чем в 2019 году на 58%, а по отношению к 2017 году в два раза.

Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антон Мор, результаты работы за 9 месяцев 2020 года демонстрируют положительную динамику, позволяющую добиться заданных показателей.

Так, коэффициент использования стекломассы поднялся на два процентных пункта – до 0,86 – уровня передовых стеклотарных заводов Европы. За счет внедрения новых технических решений производство стеклотары в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло: на 6% в тоннах – со 133,2 тыс. до 141,7 тыс., и на 10% в штуках – с 437 млн до 480 млн. Причем 57% продукции изготовили методом NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание, бутылка получается легче стандартной на 90 г при сохранении тех же геометрических параметров), тогда как в январе-сентябре 2019 года – 53%. Как следствие, средний вес стеклоизделия снизился на 3%, благодаря чему, помимо прочего, предприятие сдерживает отпускные цены.

– Сейчас в цехах установлено шесть линий NNPB, в следующем году их станет семь, – говорит Антон Мор, напомнив, что заказчики с переходом на «облегченку» повышают загрузку транспорта при перевозке своих напитков, тем самым сокращают логистические расходы. – В такой в стеклянной упаковке заинтересованы не только пивовары, но и производители крепкого алкоголя. Сегодня по технологии NNPB делают 80% тары для пива и 26% водочной.

По словам Антона Мора, партнеры регулярно проводят аудит «Сибстекла»:

– В «АБ Инбев Эфес» считают, что «Сибстекло» входит в ТОП-5 стеклотарных заводов России – в ноябре их представители проверяли соответствие технологических процессов и потребительских характеристик стеклянной упаковки международным стандартам. Для транснациональных компаний именно качество является определяющим при выборе поставщика тарного стекла. Для нас же это один из ключевых факторов конкурентоспособности продукции.

В течение трех кварталов уходящего года «Сибстекло» расширило долю на целевом рынке (в Сибири и на Дальнем Востоке) с 44% до 60%, в том числе, увеличив отгрузку стеклотары потребителям, которые ранее закупали ее у заводов, расположенных в европейской части России.

Таким образом, выручка повысилась на 18% – с 2,68 млрд до 3,15 млрд рублей, валовая прибыль на 67% – с 532,2 млн до 887,6 млн рублей. Значение EBITDA составило 837,5 млн рублей, тогда как годом ранее было равно 508 млн (плюс 65%).

Кроме того, по словам Антона Мора, на рентабельность бизнеса повлияло и сокращение затрат на упаковку (на 10%), вспомогательные материалы (на 23%), специальную оснастку (на 8%), а также потерь от списания брака (на 74%).

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