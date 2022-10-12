12 октября правительство Кузбасса сообщило о том, что 11 расположенных в регионе предприятий легкой промышленности переориентировали свои производства под выпуск продукции для военнослужащих. Некоторые из них также перешли на работу в две смены, в результате чего производство спальных мешков, балаклав, перчаток, тельняшек и другой продукции увеличилось втрое.

Среди предприятий, сменивших или расширивших ассортимент продукции, оказались фабрика «Сатурн» из Осинников, которая выпускала спортивные куртки и пуховики, «МАСКИС» из Новокузнецка (выпускала спецодежду и средства индивидуальной защиты), «Тайга» (также специализировалась на спецодежде), а также ряд ИП. Компания «СибКонТекс» шьет утепленные шапки, армейские рукавицы и облегченные тактические носилки. Фабрики «Беловский трикотаж», «Анюта» и «Надежда» в Белово стали выпускать исключительно мужской ассортимент: теплое белье, майки, футболки, тельняшки.

«Мобилизованные кузбассовцы будут обеспечены всем необходимым обмундированием в полном объеме», — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ранее, напомним, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева обещала всем мобилизованным гражданам, купившим амуницию и бытовые принадлежности за свой счет, возместить все расходы из городского бюджета. Суммы, которые планируется выделять на компенсацию расходов каждой семье мобилизованных, составят от 20 до 100 тысяч рублей.