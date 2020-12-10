Почти 400 врачей привились от коронавируса в Новосибирской области

Первую прививку от коронавирусной инфекции с 8 декабря поставили 380 сотрудникам медучреждений Новосибирской области, сообщил глава областного минздрава Константин Хальзов на брифинге в четверг. Тысяча доз препарата поступила в регион в минувшие выходные.

Как отметил министр, в первую очередь вакцинировались врачи «ковидных» госпиталей и первичного звена. До этого с медиков взяли добровольное согласие. Желание привиться подтвердили порядка 3,5 тысяч сотрудников медучреждений региона.

После врачей прививки поставят работникам образования и социальных учреждений – минздав уже попросил профильные министерства собрать заявки от всех желающих. Пока планируется привить 2400 жителей региона. На такое количество доз подписано соглашение с поставщиком препарата до конца года.

Повторную прививку все вакцинированные получат через 21 день. Министр подчеркнул, что праздники не помешают жителям региона полноценно пройти процедуру.

«Вакцинация будет у нас и 30, и 31 декабря. Сейчас обсуждаем вопрос организации работы 1 января», — сообщил Хальзов на брифинге.

Глава минздрава отметил, что, согласно протоколу, повторная вакцинация может быть проведена не раньше, чем через 21 день. Поэтому тем, кто получил первую прививку 10-11 декабря, вторую можно поставить и 2 января, когда все медучреждения вернутся к работе после праздников.

Константин Хальзов также проинформировал: после выздоровления от коронавируса прививаться не рекомендуется в течение шести месяцев.

Также, по словам министра, в ближайшее время в минздраве рассмотрят вопрос «обратного» перепрофилирования хирургического корпуса больницы скорой помощи №2 в Новосибирске. Такое решение продиктовано в том числе большой нагрузкой на медработников, которая ожидается в новогодние праздники.

Напомним, о поступлении партии вакцины «Спутник V» Константин Хальзов сообщил в понедельник. Он отметил, что ранее в регион закупили необходимое оборудование для хранения и транспортировки препарата.

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