Новосибирская область получила первую партию вакцины против коронавируса

В минувшие выходные Новосибирская область получила первую партию вакцины «Спутник V» в количестве тысячи доз.

Приказ о вакцинации подписан, и плановая работа в этом направлении начнётся уже с 8-го декабря. Первыми предполагается вакцинировать медицинских работников региона. Об этом министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания в правительстве региона, прошедшего 7-го декабря.

Министр также сообщил о том, что ранее Новосибирской областью было закуплено всё необходимое оборудование для хранения вакцины и её доставки в медицинские учреждения. «Оператором у нас является «Новосибирскоблфарм». Мы там поставили морозильную камеру на -18 °С, приобрели рефрижераторы для транспортировки вакцины. Мы полностью готовы», — заявил Константин Хальзов.

Министр здравоохранения региона также добавил, что фактически в Новосибирской области будет проводиться одновременная вакцинация жителей сразу двумя вакцинами. Константин Хальзов сообщил, что: «федеральным центром «Вектор» с минувшей недели проводятся клинические испытания вакцины для категории населения 60+».

Помимо сообщения о начинающейся вакцинации от COVID-19, министр Хальзов представил отчёт о продолжающейся вакцинации населения области от гриппа. Министр отметил, что эти меры приносят свои плоды: количество вызовов скорой помощи в регионе в минувшую неделю снизилось, число случаев заболевания ОРВИ в области также показало на прошлой неделе отрицательную динамику.

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