Новосибирцам рассказали о сервисах, которые облегчат жизнь в пандемию

В ходе очередного оперативного совещания с главой региона, прошедшего 7-го декабря в правительстве Новосибирской области, заместитель министра цифрового развития и связи региона Павел Жучков рассказал о новых цифровых и коммуникационных сервисах, которые облегчат жизнь новосибирцев в условиях пандемии.

В своём докладе Павел Жучков сообщил, что Новосибирская область первой из всех регионов России, ещё 27-го ноября, выполнила поручение президента страны о введении единого номера 122 для ответов на вопросы по COVID-19 и вызова врача на дом. Весь данный функционал в Новосибирской области ранее уже был успешно представлен в рамках региональной справочной службы 112. «Поэтому с минцифрой РФ было согласовано решение об автоматической переадресации номера 122 на инфраструктуру службы 112», — сообщил замминистра.

В рамках колл-центра 122 предполагалось доведение звонков о вызове врача на дом до поликлиник, но в Новосибирской области эту задачу с 2011 года уже решает единая регистратура 124. С номера 112 обращение гражданина по вопросам вызова врача на дом также может быть передано в единую регистратуру. Замминиста отметил, что опыт Новосибирской области с номером 124 взят федеральными властями в качестве базовой модели для организации службы 122.

«Очевидно, что единая регистратура обладает рядом преимуществ. Она легко масштабируется и балансирует звонки, в отличие от регистратур поликлиник, где при локальном росте нагрузки на одну-две телефонные линии пациенты уже не смогут дозвониться», — добавил Павел Жучков.

В настоящее время министерством цифрового развития и связи Новосибирской области прорабатываются варианты ещё большего ускорения обслуживания и расширения пропускной способности медицинского колл-центра. В частности, в декабре планируется внедрение в единой регистратуре голосового робота, а в настоящее время уже протестирована и запущена возможность вызова врача на дом через портал «Госуслуги». «Выполнена настройка в 60-ти медицинских организациях. Уже идёт оформление реальных вызовов. Не нужно звонить в колл-центр, оформить вызов можно онлайн», — рассказал заместитель министра.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил работу министерства, но поручил сделать упор на работе службы 112, как универсального колл-центра для выполнения различных задач, а также проработать мероприятия по оперативному масштабированию службы в случае возникновения пиковых нагрузок.

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