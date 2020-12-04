Прокуроры предъявили миллиардный иск к «Евсинской» птицефабрике

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор предъявил иск в размере более миллиарда рублей из-за масштабного загрязнения почвы куриным пометом.

В Искитимском районном суде Новосибирской области рассматривается иск новосибирского межрайонного природоохранного прокурора в интересах РФ, муниципального образования и неопределенного круга лиц АО «Птицефабрика «Евсинская» о возмещении вреда, причиненного почвам.

Как сообщили в суде, причиной иска стали итоги проведенной прокурорской проверки, показавшей масштабное загрязнение плодородного слоя почвы куриным пометом. По оценке надзорного органа, размер вреда, нанесенного почве птицефабрикой, превышает 1,2 млрд рублей. Очередное судебное заседание по иску назначено на 10 декабря.

Птицефабрика «Евсинская» входит в группу компаний «Сибирский премьер» со штаб-квартирой в Новосибирске. По данным ЕГРЮЛ, выручка АО «Птицефабрика «Евсинская» за 2019 год составила 1,5 млрд рублей.

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