Проект «Лига Роботов» известен сегодня далеко за пределами Новосибирска: его география охватывает 44 города России, СНГ и США. Современная школа робототехники – это больше, чем просто дополнительное образование и крупнейшая система обучения инженерному делу, «Лига Роботов» – это ещё и грамотно построенный бизнес, который не забывает про непрерывное развитие и людей.

Основатель и лидер проекта «Лига Роботов» НИКОЛАЙ ПАК рассказал «Континенту Сибирь», как начиналась большая работа, когда к команде пришёл первый успех, и почему первостепенная задача школы – воспитание образованной личности и внимание к детям.

– «Лига роботов» появилась в 2011 году, когда вы были студентом и нарабатывали практические знания. Как повседневное занятие превратилось в бизнес?

– Да, будучи студентами, мы повышали квалификацию и просто делали то, что было нам интересно. Делали робота Калитку, летающего дрона и не задумывались об этом как о бизнесе. Сначала мы «базировались» в подвале новосибирского государственного технического университета (НГТУ), так как были его студентами, а позже стали сотрудничать с Городским центром проектного творчества – они предоставляли нам площадки, где мы и разворачивали деятельность. Так, вокруг нас потихоньку начали скапливаться дети и родители, смотрели, чем мы таким жутко-интересным занимаемся. Периодически нас стали приглашать в школы, просили показать роботов и рассказать о нашей технической деятельности. Родителей детей это заинтересовало, и мы стали приглашать ребятишек «подмастерьями». Приходили школьники средних классов, старшеклассники, первокурсники, а позже их насчитывалось уже очень много. И нам это стало в обременение – времени на всё и на всех не хватало. Тогда от родителей и прозвучала ключевая фраза: «Мы готовы за это платить». И мы согласились. Начали формировать методическую программу, набрали тестовую группу из 20 учеников и многому обучались уже в процессе подготовки к занятиям. Плавно выстроили ценовую политику, сформировали методический комитет. Сначала мы брали только мальчиков и только с 12 лет – считали, что техническая дисциплина будет неинтересна девочкам и более младшему возрасту. Но как же мы ошибались. В итоге сейчас мы имеем большое количество сотрудников и учеников и обучаем детей с 5 лет.

– Да, это может заметить любой посетитель вашего сайта – возрастной диапазон учеников, которых вы приглашаете на занятия, очень широкий…

– Потому что ежесуточно и непрерывно 40 методистов школы решают задачи, модифицируют методику. Это динамика, и здесь нельзя остановиться и сделать всё одинаково. Ежегодно методика обучения становится всё качественнее. И это и является одним из наших секретов – благодаря такому усовершенствованию методику можно адаптировать под каждого клиента. Один и тот же вопрос можно объяснить по-разному и эти объяснения предоставить разным возрастным группам, исходя из их способностей. Да, у нас действительно широкий возрастной диапазон учеников и в этом отношении мы «всеядны».

– Наверно, эта «всеядность» смогла проявить себя и с приходом пандемии, когда всем пришлось уйти в онлайн и «подстраиваться» под него?

– Да, и сейчас мы готовим большой проект. Поскольку я бывший киберспортсмен, я знаю, что такую историю, как игромания, можно повернуть во благо. Мы готовим «Лиголенд» – большой портал, где «внутри» игры можно увлекательно решать различное количество задач, тем самым обучая ребёнка логике, математике, геометрии и многому другому. Помимо этого проекта у нас уже практикуется онлайн-формат работы: курсы обучения можно посещать, не выходя из дома.

– Как вам удаётся выдерживать конкуренцию сегодня, когда вокруг существует и открывается огромное количество кружков и курсов, посвященных технологиям будущего?

– Многих таких конкурентов мы сами и вырастили. Вообще, я придерживаюсь кунг-фу философии: мы не роботами занимаемся, мы воспитываем людей. Цель наших занятий – воспитать развитого человека. Да, от нас откалываются сильные ученики и методисты и формируют свои собственные кружки. И это хорошо. Количество ребят, которые должны и хотят заниматься робототехникой, огромно, и даже если мы объединим все технологические кружки, мы поймём, что многие из них не дорабатывают, не дотягивают до качественного уровня. И бывает и так, что ребёнок уходит от нас к конкурентам, а позже семья видит, что конкурент то открывается, то закрывается. Родители сначала отдают ребенка в другую школу, а потом понимают – обстоятельства нас не сдвигают, и ученик возвращается.

– Как молодому бизнесу наращивать ресурсы, оставаясь при этом достойными людьми и профессионалами?

– Во-первых, если это молодой бизнес, значит он очень энергичный. Энергии для бизнеса должно быть много. Во-вторых, должна быть неимоверная уверенность в своей идее. «Лига Роботов», например – это вся моя жизнь, и от неё я ни за что не откажусь. И далеко не потому, что она приносит прибыль, а потому что это – глобальная идея, внутри которой построена кадровая «лестница» и заложено хорошее, качественное образование, ориентированное на профессиональное будущее учеников и рост сотрудников. И, конечно, нужно воспитывать стальной характер, потом что любое решение в бизнесе должно быть уверенным. Конечно, нужно учиться выстраивать процессы, считать все сальдо, амортизации, издержки. Провести хотя бы годик с туго затянутыми поясами. И дело не в том, что изначально может не быть денег – в начале действительно нужно затягивать пояса и воспринимать это как экспоненту, геометрический рост. Вложенный рубль, например, каждый год будет удваиваться, но это не значит, что надо сидеть и ждать всего и сразу. Нужно выбить калёным железом желание «красивой жизни» с первых шагов бизнеса. Успех нужно воспринимать как вклад. Бизнес – это настраиваемая дисциплина. И к сотрудникам тоже нужно относиться без лишнего пиетета, а именно отделять личные отношения от рабочих. И бизнес – это всегда баланс. Баланс как в финансовых вопросах, так и в вопросах человеческих.

Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов» Новосибирск

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