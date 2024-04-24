Сегодня, 24 апреля, в Новосибирской области состоялось открытие центра компетенций по робототехнике на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ). Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Задач в сфере цифровой экономики более чем достаточно. Это роботизация промышленности, различных сфер бизнеса, оптимизация процессов в коммунальной и дорожной сферах в рамках создания «умного города» и другие. Решать их эффективно можно в коллаборации с технологическими компаниями, применяя для обучения роботов действующие наработки. На базе центра студенты будут осваивать цифровые компетенции в области программирования, искусственного интеллекта, информационной безопасности. Проекты интересные, перспективные, готовы их поддерживать», – подчеркнул глава региональной минцифры Сергей Цукарь.

Основными задачами центра является подготовка специалистов в области робототехнических систем, создание образовательных программ всего цикла обучения, от школьников до студентов и действующих специалистов, проведение научных исследований в области навигации робототехнических устройств и комплексов. Специалисты центра будут разрабатывать новые методы применения робототехнических устройств и беспилотных летательных аппаратов, системы распознавания образов и объектов, внедрять технологии искусственного интеллекта, алгоритмы компьютерного зрения, создавать карты местности при помощи мобильных платформ.

Центр оборудован специальным испытательным полигоном для отработки алгоритмов технического зрения и автономной навигации роботов по трем тематическим зонам: «городская среда», «тепличная среда», «больничная среда». На этой площадке студенты будут создавать и пилотировать роботов, осваивать востребованные цифровые компетенции в условиях, приближенным к реальным.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что первая за десятилетия детская школа искусств откроется под Новосибирском.