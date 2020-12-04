На комитете по социальной политике областного Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) 3 декабря депутаты поддержали несколько федеральных законодательных инициатив, среди которых — разрешение на свободный выгул собак-поводырей и запрет на использование одурманивающего газа.

На заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения ЗС НСО, прошедшем 3 декабря, депутаты поддержали проект федерального закона о запрете применения (использования) физическими лицами закиси азота.

На сегодня этот газ не относится к запрещенным наркотическим веществам на территории России, однако оказывает определенное воздействие на нервную систему человека, провоцируя эмоции. Иногда закись азота называют «веселящим газом». Сейчас его практически беспрепятственно можно приобрести, в том числе в сети интернет.

Депутаты ЗС НСО сравнили ситуацию с употреблением газа с проблемой употребления курительных смесей в молодежной среде.

«Когда возник вопрос с курительными смесями, мы оперативно на комиссии нашли решение, и Новосибирская область стала первым регионом России, где продажу и хранение смесей стали приравнивать к преступлению. Тогда еще даже не было четких норм по этому поводу на федеральном уровне. У нас же в регионе было возбуждено первое дело о таком правонарушении. Думаю, вред от «веселящего газа» так же очевиден. Считаю его употребление излишним, ведь есть множество других возможностей веселиться», — отметил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения ЗС НСО Игорь Гришунин.

Как уточнил председатель комитета, депутаты в рамках рабочей группы в течение недели активно работали по вопросу запрета закиси азота вместе с правоохранительными органами. Результат этой работы должен в скором времени воплотиться в соответствующую законодательную инициативу.

Другой вопрос, рассмотренный депутатами и общественниками во время заседания комиссии, касался обеспечения комфорта людей с ограниченными возможностями, в частности, незрячих жителей Новосибирской области.

Член общественной палаты России, председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский предложил поддержать инициативу Законодательного собрания Пермского края и принять поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Изменения должны коснуться статуса собаки-поводыря и законодательно закрепить применение именно этого термина.

Напомним, ЗС Пермского края в минувшую среду внесло в Госдуму России законопроект, который разрешает инвалидам по зрению не соблюдать некоторые требования по выгулу домашних животных. А именно — собака-поводырь, сопровождающая человека на улице или в помещениях, может быть без намордника.

Также предлагается исключить обязательную в случае выгула обычных домашних животных уборку за ними продуктов жизнедеятельности и прогулку только в разрешенных для этого местах.

Авторы инициативы отмечают, что незрячие, использующие собаку-поводыря, не имеют возможности соблюдать все принятые нормы, поэтому для них нужно сделать исключение. Кроме того, напоминается, что, согласно закону, собака-поводырь с комплектом снаряжения относится к техническим средствам реабилитации инвалида, используется для ориентирования, общения и обмена информацией.

Внесение изменений в закон позволит обеспечить реализацию установленных прав инвалидов на доступ ко всем видам городской инфраструктуры, а также избавит их от штрафов за несоблюдение установленных требований по выгулу домашних животных, уверены инициаторы поправок к закону.

«Здравый смысл, конечно, должен подсказывать, что все так и должно быть, что собака-поводырь не должна быть ограничена намордником и прочим. Но уже были прецеденты, когда инвалиды по зрению оказывались в центре конфликта по поводу выгула животного. Принятие закона позволит этого избежать, даже если кому-то что-то не понравится», — подчеркнул Игорь Гришунин.

Также на комитете депутаты Законодательного собрания заслушали доклад главы регионального минздрава Константина Хальзова о проверках учреждений здравоохранения в Новосибирской области. При этом законотворцы и общественники подвергли сомнению оптимистичные оценки состояния некоторых медучреждений, а также критерии, по которым эта оценка проводится.

«Как можно оценить в баллах работу врача или социального работника? Для этого должны быть четкие и понятные критерии и закреплена ответственность», — сказал депутат Николай Мочалин.

Игорь Галл-Савальский, в свою очередь, скептически отозвался об объективности оценки учреждений независимым оператором. По его словам, проверки медицинских и социальных учреждений области со стороны его общества показывают иные результаты, чем те, что попадают в распоряжение правительства региона от экспертов.

Министр труда и социального развития НСО Ярослав Фролов предложил организовать взаимодействие экспертов с общественным советом, чтобы получать более объективные результаты по учреждениям области.

По итогам обсуждения председатель комитета Игорь Гришунин внес предложение о создании рабочей группы по формированию независимой экспертизы учреждений здравоохранения и социальной сферы области.

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