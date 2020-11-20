Новосибирское предприятие «Технодинамики» показало рост производства систем инициирования

Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «Технодинамика» госкорпорации Ростех подвел итоги десяти месяцев текущего года. По собственным данным завода, его выручка по итогам десяти месяцев превысила 3,9 млрд рублей. Приоритетной продукцией последних лет стали различные типы детонирующих шнуров и система неэлектрического взрывания.

Как пояснили на новосибирском механическом заводе «Искра», за десять месяцев текущего года рост показало производство неэлектрических систем инициирования. Общий объем их реализации составил более 2,3 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2019 года. «Наше предприятие увеличило производство отдельных видов детонирующих шнуров, которые предназначены для передачи детонации на расстояние в поверхностных взрывных сетях, скважинных зарядах, подземных выработках, — прокомментировал генеральный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев. — Также рост отмечен в производстве ряда наименований электродетонаторов и капсюлей-детонаторов».

Напомним, что АО «Новосибирский механический завод «Искра» — российское предприятие, являющееся одним из ключевых игроков в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. На долю завода приходится значительный объем поставок средств инициирования для российских предприятий горнодобывающей промышленности. Завод принадлежит холдингу «Технодинамика», который включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации Ростех.

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