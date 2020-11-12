МТС подстраховал от потери данных ведущего грузоперевозчика Западной Сибири

Федор Туров
 

МТС обеспечил сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста», одного из крупнейших грузоперевозчиков Западной Сибири, осуществляющих перевозки по России, странам СНГ и Европе. Технологии резервного копирования позволили компании решить задачу по защите данных от аппаратных сбоев, человеческих ошибок, вирусов и кибератак.

Компания «Верста» имеет филиалы в 19 городах России и Белоруссии, ежедневно доставляя грузы заказчикам по всей стране, а также за рубеж. Томские транспортники работают с большим числом заказчиков и партнеров, ежедневно ведя объемный документооборот и обрабатывая большие массивы данных. Все это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в режиме 24/7.

«Несколько месяцев назад мы имели неприятный опыт восстановления файлов после хакерских атак. Делали это вручную и порой безуспешно. Мы не могли позволить себе оказаться в подобной ситуации еще раз, поэтому приняли решение о необходимости воспользоваться услугами резервного копирования данных, – вспоминает директор транспортной компании «Верста» Александр Кукарских. – При выборе поставщика бэкап-решений мы остановились на #CloudMTS, поскольку давно знаем компанию МТС как надёжного партнера для бизнеса. Уже не первый год пользуемся услугами мобильной связи провайдера».

На облачной площадке #CloudMTS реализуется резервное копирование баз данных и программного обеспечения. Помимо создания резервных копий в облаке, сервис защищает компанию от вирусов, повышая безопасность данных. Используемые технологии в режиме реального времени отслеживают все активности на ресурсах клиента. Если обнаруживается нецелевое действие, то оно блокируется, и администратор получает уведомление.

Среди преимуществ бэкап-сервисов #CloudMTS – возможность самостоятельного управления параметрами резервного копирования через web-консоль, а также копирование данных с любой площадки в один или несколько дата-центров, имеющих высокий уровень безопасности и отказоустойчивости.

«Технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить компанию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения и финансовые потери, во втором – возможно, даже уход с рынка. Потеря данных может сказаться негативным образом не только на бизнес-процессах, но и на главном – лояльности клиентов, – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко. – Кроме того, повсеместная цифровизация бизнеса способствует росту спроса на услугу: ее подключают и системообразующие предприятия, и малый бизнес, и государственные органы».

По ее оценке, только за последние полгода объем данных, хранимых томскими компаниями в облаке #CloudMTS, вырос в пять раз.

Резервное копирование для компании «Верста» реализуется на основе технологий Acronis, одного из лидеров в этом направлении.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  