Врачам Краснозёрского района Новосибирской области предоставят служебное жильё

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в режиме дистанционного совещания обсудил со специалистами развитие Краснозёрского района. В числе новых мер поддержки для жителей муниципального образования – служебное жильё, которое планируется предоставить врачам в 2021 году.

Совещание в режиме ВКС прошло 6 ноября. Как отметили в областном правительстве, в связи с ограничениями на массовые мероприятия временно принято решение отказаться от поездок на места и проводить совещания в дистанционной форме.

Как сообщила исполняющая обязанности главы Краснозёрского района Оксана Семёнова, в рамках проекта «Здравоохранение» в этом году завершается строительство трёх фельдшерско-акушерских пунктов. При этом и.о. главы предложила построить в 2021 году ФАП не на станции Зубкова, а в селе Петропавловка.

По её словам, это позволит расширить площади петропавловского отделения Дома милосердия за счёт присоединения помещений, которые сейчас заняты врачебной амбулаторией — по решению суда для сохранения работы учреждения необходимо создать там два изолятора. Эту инициативу на совещании одобрило министерство здравоохранения и депутаты, представляющие район в Законодательном собрании – Денис Субботин и Василий Иваков. Андрей Травников предложение утвердил. При этом ФАП в Зубково также будет построен в дальнейшем.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году в районе открыли центры образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста» в лицеях №1 и №2. Как отметила Оксана Семёнова, это позволило расширить практику сетевого взаимодействия с другими школами района по реализации образовательных программ, а охват дополнительным образованием составил 455 человек. В 2021 году планируется создать аналогичные центры в трёх средних школах района.

И.о. главы района напомнила о необходимости строительства столовой для Майской школы. Сейчас горячее питание для учеников организовано в столовой ЗАО «Новомайское», что неудобно как для ЗАО, так и для школы. Как отметил Андрей Травников, сроки решения этой проблемы будут согласованы отдельно.

В рамках нацпроекта «Демография» на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в районе выделено более 12 млн руб. На эти средства созданы службы сиделок на дому для пожилых людей. Сегодня 14 сиделок обслуживают 22 пожилых жителя района. Кроме того, приобретён автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями и специализированное оборудование — противопролежневые матрасы, подушки для мытья головы, медицинская каталка для душа, а также медицинская кровать с санитарным оснащением.

В рамках нацпроекта «Экология» с 2019 года в районе идут работы по расчистке озера села Половинное. Общая стоимость мероприятий составляет 64 млн руб. Работы идут с опережением графика. Сейчас специалисты начали изымать илистые отложения и камышовую растительность. Закончить расчистку озера планируется в октябре 2021 года. В результате район получит экологически чистый объект, а жители – полноценную зону отдыха.

Всего на реализацию нацпроектов в этом году в Краснозёрском районе будет потрачено более 122 млн руб.

Главный врач Краснозерской ЦРБ Юрий Черемискин обратил внимание на необходимость реконструкции медучреждения. Губернатор Андрей Травников поручил проанализировать, подходят ли планы по ремонту больницы под программу модернизации первичного звена, а также рассматривать ремонт здания как предпосылку к реорганизации работы медучреждения.

Так, в инфекционном отделении больницы необходимо спроектировать и смонтировать централизованное снабжение кислородом. Главврач отметил, что технические условия для этого есть. По словам Андрея Травникова, этот вопрос будет решаться в рабочем порядке.

Губернатор также отметил актуальность строительства служебного жилья для медиков. Он подчеркнул, что каждый район должен участвовать в соответствующей программе. Краснозёрский район примет в ней участие в 2021 году — планируется построить 13-квартирный дом.

Кроме того, в районе планируется решить вопрос с мобильным ФАПом для малых населенных пунктов.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Владимир Нормайкин отметил, что Краснозёрский район — один из наименее проблемных с точки зрения своевременности исполнения работ. По его словам, здесь активно реализуются меры по повышению качества жизни. А именно — благоустройство дворов, переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение граждан питьевой водой.

Представители района также отметили, что, благодаря решению губернатора организовать водоотведение из рощи в районном посёлке Краснозёрское, где осушено несколько улиц, погреба жителей остаются сухими.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский в докладе о состоянии и капитальном ремонте дорог порекомендовал районным властям активизировать работу по инвентаризации дорог, а также уделить больше внимания работе комиссии по безопасности дорожного движения.

Об итогах уборочной кампании в этом году доложил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Он отметил, что особенно развито в районе растениеводство. В 2020 году здесь зафиксирован прирост посевной площади на 1700 га. Сейчас в районе продолжается интенсификация отрасли — внесены рекордные объёмы минеральных удобрений и приобретены элитные семена новых сортов.

Однако на итоговых результатах как в Краснозёрском, так и некоторых других районах сказались неблагоприятные погодные условия. Валовой сбор зерна составил 241 тыс. тонн при урожайности 17,8 центнеров с га, что ниже прошлогодних показателей для района. Доля краснозёрских хлеборобов в областных показателях составила 9%.

Министр отметил, что район продолжает работать по диверсификации отрасли растениеводства, а также призвал больше внимания уделять животноводству.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области продлят программу по развитию сельских территорий.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.