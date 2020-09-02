Выдача служебного жилья в районах Новосибирской области на условиях льготного ипотечного кредитования продлится. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в ходе рабочего визита в Маслянинский район 2 сентября.

Новосибирская область входит в пятёрку лидеров по объёму выдачи сельской ипотеки среди российских регионов наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия. Это направление является одним из приоритетов утверждённой в 2019 году правительством региона программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как отметил губернатор Андрей Травников, в 2019 году по программе построили и заселили 90 квартир.

«Мы сдаём современные дома, уже два года реализуется эта программа, и мы обязательно продлим её, будем изыскивать средства для того, чтобы программа не останавливалась. Параметры будут как минимум те же – напомню, мы два года подряд выделяем по 150 миллионов рублей на строительство новых домов», — отметил губернатор.

Новосибирская область также лидирует по сумме оформленных ипотечных кредитов среди регионов Сибирского федерального округа: на долю области приходится более 32%. Средний размер кредита по направлению сельской ипотеки составляет 2,3 млн рублей.

Чаще всего ипотеку оформляют в Новосибирском районе – доля покупателей квартир в муниципальном образовании по соответствующей программе составляет 65% от всех заявителей. Реже – в Искитимском (20%), Краснозёрском (18%) и Карасукском (10%) районах области. Кроме того, сельское жильё в рассрочку достаточно часто приобретают в Барабинском, Коченёвском, Сузунском, Маслянинском, Чановском, Татарском и Тогучинском районах.

Напомним, в июне Россельхозбанк в Новосибирской области выдал первый миллиард на сельскую ипотеку.

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