Депутаты бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) рассмотрели корректировки в бюджет региона в связи с пандемией и одобрили продление налоговых каникул для бизнеса.

На прошедшем 3 ноября заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в бюджет 2020 года. Причиной корректировок главного финансового документа региона стала сложная эпидемиологическая обстановка.

По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, в сложившейся ситуации необходимо перераспределение бюджетных ассигнований. Несмотря на поступившие федеральные транши, будет прекращено финансирование ряда проектов, реализация которых в текущем году либо не представлялась возможной, либо по которым не были проведены необходимые конкурсные процедуры.

«Поправки к бюджету очень значимы. Из федеральной казны к нам в регион в этом году пришло более 20 млрд рублей. Из них существенный блок — около 8 млрд рублей — пойдут в дорожный фонд, в том числе 1 млрд 600 млн рублей будут направлены на строительство дорожной развязки к новой Ледовой арене. Более 5 млрд рублей уйдут на строительство четвертого моста. Около 12 млрд рублей — поправки на выплаты населению так называемых «президентских» денег, на поддержку здравоохранения в связи с коронавирусом», — рассказал подробности заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО Валентин Сичкарёв.

Всего из-за сложной эпидемиологической обстановки, как заметил замглавы комитета, область не досчитается около 3 млрд рублей в 2020 году. Это поступления, связанные с налогом на прибыль компаний и НДФЛ. Таким образом, увеличение бюджета за счет корректировок составит 17 млрд рублей. Но даже этого недостаточно, чтобы решить все острые вопросы в регионе, считают депутаты.

Депутат ЗС НСО Игорь Умербаев обратил внимание на недофинансирование учреждений здравоохранения. Он привел в пример давно нуждающуюся в реконструкции больницу Чистоозерного района Новосибирской области, которая так и не была закончена в текущем году.

«Понимаю, когда мы снимаем деньги с дорожной, строительной отрасли — надо аккумулировать финансы. Но непонятно, почему идет ужимание по линии здравоохранения. Например, не завершена реконструкция больницы в Чистоозерном районе. Там очень плохое состояние инфекционного отделения. И это напрямую связано с ситуацией с коронавирусом», — заметил депутат.

В свою очередь проблему долгов предприятий ЖКХ региона подняла депутат ЗС НСО Ирина Диденко.

«Сейчас остро стоит вопрос выделения денежных средств на подготовку к зиме предприятий сферы ЖКХ региона. У них большие долги перед поставщиками. Как выходить из этой ситуации? Есть ли понимание проблемы на уровне глав районов?» — поставила вопрос депутат.

Продолжая тему, Игорь Умербаев обратил внимание на растущую кредиторскую задолженность муниципальных предприятий ЖКХ.

«Ситуация осложняется тем, что главы районов берут кредиты, идущие им в доходную часть, и на них, соответственно, еще проценты начисляются. То есть это отсроченное решение проблемы. Как же они будут отдавать долги?» — высказал сомнение депутат.

Виталий Голубенко заметил, что для закрытия долгов предприятий ЖКХ региону необходимо изыскать 1 млрд 200 млн рублей. Однако на сегодня доходная часть бюджета не позволяет выделить такой объем ресурсов в рамках корректировок, поскольку все сэкономленные средства перенаправляются на финансирование противовирусных мероприятий.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, присоединившийся по видеоконференции к заседанию комитета, сообщил, что в области делается все возможное, чтобы поставка ресурсов предприятиям ЖКХ осуществлялась по графику, и отопительный сезон прошел без срывов. Для этого ведутся переговоры с поставщиками угля и газа.

Другим направлением корректировок, рассмотренных на прошедшем заседании комитета, стало налоговое законодательство. Напомним, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для предпринимателей. В связи с этим депутаты ЗС НСО приняли в первом чтении проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения».

«Те предприниматели, которые сейчас платят единый налог на вмененный доход, должны будут определиться: кто-то останется на классической схеме налогообложения, кто-то уйдет на «упрощенку», а другие — на патентную систему. И вот для последней категории мы расширили до 34 видов деятельности сферу применения налога», — рассказал Валентин Сичкарёв.

Фактически поправки, принятые депутатами, продлят для малых предпринимателей «налоговые каникулы» до конца 2023 года. В основном льготы получат компании, оказывающие бытовые услуги гражданам.

Кроме того, продление «налоговых каникул» коснется индивидуальных предпринимателей в социальной, научной и производственной областях.

Депутат ЗС НСО Глеб Поповцев высказал сомнение по поводу результатов мер, вводимых сегодня в сфере налогообложения.

«Мы идем на беспрецедентные меры по снижению налоговой нагрузки для бизнеса. Не отразится ли это негативно на бюджете, который недополучит налоговых отчислений?» — обратился к коллегам депутат.

Зампредседателя комитета заметил, что выпадающие доходы для бюджета должен компенсировать другой закон, который также будет рассмотрен на ближайшей сессии ЗС, — о пересчете отчислений от налогов по упрощенной схеме в бюджеты районов и городских округов.

Таким образом, после того как будет отменен налог на вмененный доход для бизнеса, в бюджеты районов будет дополнительно отчисляться 10%, а в бюджеты городских округов — 3% от поступления налогов по упрощенной схеме.

Кроме того, комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС НСО в ходе следующей сессии будет выступать с дополнительной поправкой, которая позволит добавить еще 10% налоговых отчислений муниципальным районам и 3,5% — городским округам, в том числе городу Новосибирску.

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