Альфа-Банк обменял 46 тысяч монет в рамках акции «Дни приема монет»

Альфа-Банк подключился к акции Центробанка и провел «Дни приема монет» от населения. Основная цель акции — вернуть монеты в торговый оборот. Любой желающий мог обменять мелочь на купюры без комиссии. В отделениях за возврат мелочи сотрудники банка дарили клиентам юбилейные монеты, самой популярной оказалась серия 25-рублевых монет «Оружие Великой Победы».

В регионах, где акция от Центробанка не проводилась, Альфа-Банк организовал свои пункты приема и обмена монет на купюры.

В Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске монет набралось на 171,2 кг, что равно весу 11 ящиков с апельсинами или четырем мешкам картошки. Если выстроить все собранные монеты в длину, то расстояние составит 896 метров, — это как речная часть Новосибирского метромоста, как средняя длина улиц в Хабаровске, или как четыре башни «Исеть» в Екатеринбурге. Если сдать все монеты с акции на цветмет, а стоимость за один килограмм взять среднюю в регионах, так как металлы у нас смешанные — 70 рублей за кг, то получится, что выгода составит 56%.

Лидером по сбору монет выступил Новосибирск. В Хабаровске самой популярной монетой, которую вернули в банк для обмена, стали 2 рубля. В Екатеринбурге — 10 копеек, а в Новосибирске — 10 рублей. Возможно, это означает, что уровень жизни в Новосибирске высокий, но может быть в Екатеринбурге отвыкли пользоваться наличными деньгами. Но в целом в этом году монет принято значительно меньше. По мнению кассиров банка, это значит, в крупных городах наличка нынче не в моде.

Самой редкой монетой можно назвать 5 копеек — именно этих монет вернули в банк меньше всего. Чаще всего в кошельках горожан можно обнаружить монету номиналом 1 рубль, — их на 23% большое, чем всех остальных монет.

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