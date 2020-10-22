Альфа-Банк в Новосибирске меняет мелочь на памятные монеты и банкноты

Новосибирский филиал Альфа-Банка запускает акцию по обмену монет на банкноты. С 26 октября по 30 октября 2020 года любой гражданин может обратиться в офис банка на улице Ленина, чтобы бесплатно обменять свою мелочь на бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 и 10 рублей из серии «Древние города России», «Российская Федерация» и «Оружие Великой победы».
«Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам – компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер.
По данным Банка России количество монет в стране «значительно превышает потребность населения и компаний», а фактически – банки испытывают дефицит металлических денег изготовление которых обходится значительно дороже, чем печать банкнот.
Для обмена необходимо предъявить паспорт. Обмен будет производиться в филиале «Новосибирский» по адресу: ул. Ленина, д. 52 с 26 по 30 октября, с 10:00 до 16:00 часов.
Следует также учесть, что монеты номиналом 5, 10 рублей для участия в акции принимается к обмену в объеме не менее 100 штук за комплект. Все монеты должны быть рассортированы по номиналам. При обмене осуществляется выдача не более двух комплектов памятных денежных знаков за каждую операцию.