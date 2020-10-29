В октябре строительный сезон 2020 года подходит к концу, как и сезон капитального ремонта. Самые важные работы, связанные с заменой коммуникаций, можно проводить только в теплое время, но кое-что можно делать и позже, в ноябре. Например, ремонт чердачных помещений. Некоторые дома, попавшие в программу, ремонтируют полностью, распределив работы на несколько лет. Одним из таких стал дом № 3 по улице Фрунзе в Новосибирске, где сегодня строители вышли на завершающий этап, в чем лично смог убедиться мэр города Анатолий Локоть.

Работы по программе капремонта в доме на Фрунзе начались еще в 2018 году — за это время были отремонтированы системы водоснабжения, отопления, канализации, приведены в порядок подвалы, заменены стропила на чердаке и кровля. Был обновлен и фасад, вместе с подъездами и системами водоотведения. «Система теплоснабжения готова, все запущено. Сейчас завершаются работы по ремонту крыши, — прокомментировал ход работ 26 октября в ходе выездного совещания директор компании-подрядчика — ООО «РемСтройПроект» Денис Филонов. — Осталось устранить небольшие замечания и доутеплять чердачные помещения».

По словам начальника департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, дом на Фрунзе — один из немногих в городе, на котором по программе капремонта были проведены все предусмотренные программой работы. Дом построен в 1959 году, и за это время практически все коммуникации успели износиться. На весь комплекс работ было потрачено почти 19 млн рублей. «Много это или мало? — спрашивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Сегодня мы с коллегами обменивались мнениями, посчитали: если бы жители копили на ремонт сами, своими силами, откладывая столько, сколько вносится в фонд капремонта, им при существующих тарифах потребовалось бы для этого около тридцати лет». По словам мэра это говорит о том, что действующая программа капремонта не просто работает, но работает эффективно. Еще один наглядный показатель — количество запросов на перенос сроков ремонта того или иного дома. В меньшую, разумеется, сторону.

«Очень часто мы сталкиваемся с такими обращениями в последнее время, — продолжает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — К сожалению, удовлетворить их удается не всегда, есть определенные финансовые ограничения, они зависят от того, сколько денег собирается фондом, а фонд работает на уровне правительства региона — мы только сотрудничаем по объектам, контролируем ход работ. Но сам факт таких обращений говорит о том, что горожане поверили в программу и хотят, чтобы их дома привели в порядок».

Денис Филонов, комментируя ход работ, отметил, что жители отнеслись к ремонтным работам с пониманием. «Мы обошли все квартиры, говорил с жильцами, интересовались их точкой зрения. В этом году летом ремонтировали систему теплоснабжения, — говорит он. — Процентов 60 квартир согласились поменять у себя стояки, радиаторы. Остальные написали отказ. Работы проводились комплексно, это удобно и для жильцов, и для нас».

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев отметил, что всего в этом году в программу капремонта было включено 390 многоквартирных домов, 162 из которых уже сданы и приняты.

Он пояснил, что очередность включения домов в программу зависит не только от даты постройки или технического состояния. «Сроки, как уже сказал Анатолий Евгеньевич (Локоть), могут меняться, для этого есть определенная процедура, — объяснил Дмитрий Перязев. — Общее собрание жильцов, затем техническое освидетельствование состояния дома, после этого ГО ЧС делает заключение — и оно отправляется в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, а оттуда уже в фонд капремонта».

Всего, по оценке Дмитрия Перязева, через программу капремонта, с учетом текущего года, прошло уже больше тысячи жилых домов Новосибирска, или по 350–400 объектов в год. На первый взгляд, это много, но в то же время многоквартирных домов, подключенных к центральному отоплению и имеющих износ не менее 70%, около 8 тысяч.

Некоторые работы на доме № 3 еще предстоит завершить — например, ремонт кровли, которая обещает стать финальным этапом. На момент визита мэра утеплитель для чердака еще не успели уложить, но это вопрос ближайших дней.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что ремонт кровли можно проводить в холодное время года, но оставлять крышу в открытом виде ни в коем случае нельзя. И обещал разобраться с подрядчиком, работавшим с домом № 9 по улице Кошурникова, где, по словам жителей, строители сняли рубероид и оставили все как есть.

Напомним, что управление капитального ремонта появилось в структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска в 2017 году. В управление вошли два отдела: производственно-технический отдел и отдел по реализации программы капремонта.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.